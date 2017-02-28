Семья Фриске будет обязана подготовить специальную выписку о перемещении средств со счета фонда на счет, использовавшийся для лечения звезды - именно оттуда, по сведениям полиции, деньги были сняты матерью певицы за неделю до её смерти и после этого их след потерялся. Если родственники смогут доказать, что сумма пошла на лечение, то дело будет закрыто. Кроме того, семье предстоит предъявить все документы, которые подтверждают оплату лечения и медицинских препаратов.
Дело о пропавших миллионах на лечение Жанны Фриске получило развитие
28.02.17 / 19:36
Благотворительная организация "Русфонд" предложила семье покойной певицы уладить спор в досудебном порядке.
Однако родственники звезды от этого предложения отказались - "Русфонд" был согласен забыть о скандальной истории, если семья внесёт на счет организации пропавшие миллионы рублей. Теперь в этом деле разбирается суд.
Семья Фриске будет обязана подготовить специальную выписку о перемещении средств со счета фонда на счет, использовавшийся для лечения звезды - именно оттуда, по сведениям полиции, деньги были сняты матерью певицы за неделю до её смерти и после этого их след потерялся. Если родственники смогут доказать, что сумма пошла на лечение, то дело будет закрыто. Кроме того, семье предстоит предъявить все документы, которые подтверждают оплату лечения и медицинских препаратов.
Семья Фриске будет обязана подготовить специальную выписку о перемещении средств со счета фонда на счет, использовавшийся для лечения звезды - именно оттуда, по сведениям полиции, деньги были сняты матерью певицы за неделю до её смерти и после этого их след потерялся. Если родственники смогут доказать, что сумма пошла на лечение, то дело будет закрыто. Кроме того, семье предстоит предъявить все документы, которые подтверждают оплату лечения и медицинских препаратов.
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Ключевые слова: Жанна Фриске, Дмитрий Шепелев
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Автор: KatarinaПерейти в галерею
Автор фото: instagram, gettyimages
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Автор фото: instagram, gettyimages
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