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Дело о пропавших миллионах на лечение Жанны Фриске получило развитие

28.02.17 / 19:36
Благотворительная организация "Русфонд" предложила семье покойной певицы уладить спор в досудебном порядке.

Дело о пропавших миллионах на лечение Жанны Фриске получило развитие
Однако родственники звезды от этого предложения отказались - "Русфонд" был согласен забыть о скандальной истории, если семья внесёт на счет организации пропавшие миллионы рублей. Теперь в этом деле разбирается суд.

Дело о пропавших миллионах на лечение Жанны Фриске получило развитие


Семья Фриске будет обязана подготовить специальную выписку о перемещении средств со счета фонда на счет, использовавшийся для лечения звезды - именно оттуда, по сведениям полиции, деньги были сняты матерью певицы за неделю до её смерти и после этого их след потерялся. Если родственники смогут доказать, что сумма пошла на лечение, то дело будет закрыто. Кроме того, семье предстоит предъявить все документы, которые подтверждают оплату лечения и медицинских препаратов.

Дело о пропавших миллионах на лечение Жанны Фриске получило развитие


Дело о пропавших миллионах на лечение Жанны Фриске получило развитие

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Ключевые слова: Жанна Фриске, Дмитрий Шепелев

Количество просмотров: 31 109
Автор: Katarina

Автор фото: instagram, gettyimages

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