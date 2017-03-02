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Аманда Сейфрид посетила премьеру фильма на последних месяцах беременности

Сегодня, 03:14
Беременная актриса Аманда Сейфрид появилась на публике в коротком платье - она представила свой новый фильм "Последнее слово".

Аманда Сейфрид посетила премьеру фильма на последних месяцах беременности
31-летняя голливудская звезда Аманда Сейфрид ожидает появления первенца. Далеко не каждая женщина на столь позднем сроке может позволить себе выйти в свет в таком наряде, дополнив его открытыми босоножками на шпильке.

Аманда Сейфрид посетила премьеру фильма на последних месяцах беременности


Аманда Сейфрид посетила премьеру фильма на последних месяцах беременности


Смелый образ оценили по достоинству не только поклонники Аманды, но и модные критики - чёрное платье с оригинальным принтом прекрасно сочеталось с ярким макияжем и выглядело очень эффектно. Сопровождал актрису её возлюбленный актер Томас Садоски - их роман начался весной прошлого года.

Аманда Сейфрид посетила премьеру фильма на последних месяцах беременности


Аманда Сейфрид посетила премьеру фильма на последних месяцах беременности

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Ключевые слова: Аманда Сейфрид

Количество просмотров: 3 978
Автор: Katarina

Автор фото: gettyimages, east news

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