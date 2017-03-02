Смелый образ оценили по достоинству не только поклонники Аманды, но и модные критики - чёрное платье с оригинальным принтом прекрасно сочеталось с ярким макияжем и выглядело очень эффектно. Сопровождал актрису её возлюбленный актер Томас Садоски - их роман начался весной прошлого года.
Аманда Сейфрид посетила премьеру фильма на последних месяцах беременности
Сегодня, 03:14
Беременная актриса Аманда Сейфрид появилась на публике в коротком платье - она представила свой новый фильм "Последнее слово".
31-летняя голливудская звезда Аманда Сейфрид ожидает появления первенца. Далеко не каждая женщина на столь позднем сроке может позволить себе выйти в свет в таком наряде, дополнив его открытыми босоножками на шпильке.
Смелый образ оценили по достоинству не только поклонники Аманды, но и модные критики - чёрное платье с оригинальным принтом прекрасно сочеталось с ярким макияжем и выглядело очень эффектно. Сопровождал актрису её возлюбленный актер Томас Садоски - их роман начался весной прошлого года.
Смелый образ оценили по достоинству не только поклонники Аманды, но и модные критики - чёрное платье с оригинальным принтом прекрасно сочеталось с ярким макияжем и выглядело очень эффектно. Сопровождал актрису её возлюбленный актер Томас Садоски - их роман начался весной прошлого года.
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Ключевые слова: Аманда Сейфрид
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Количество просмотров: 3 978
Автор: KatarinaПерейти в галерею
Автор фото: gettyimages, east news
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Автор фото: gettyimages, east news
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