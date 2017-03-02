Аманда Сейфрид посетила премьеру фильма на последних месяцах беременности

31-летняя голливудская звезда Аманда Сейфрид ожидает появления первенца. Далеко не каждая женщина на столь позднем сроке может позволить себе выйти в свет в таком наряде, дополнив его открытыми босоножками на шпильке.Смелый образ оценили по достоинству не только поклонники Аманды, но и модные критики - чёрное платье с оригинальным принтом прекрасно сочеталось с ярким макияжем и выглядело очень эффектно. Сопровождал актрису её возлюбленный актер Томас Садоски - их роман начался весной прошлого года.