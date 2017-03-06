Полина Гагарина извинилась перед поклонниками за долгое отсутствие

Крайне запутанная ситуация с якобы беременностью исполнительницы яснее не становится - одни издания продолжают утверждать, что Гагарина вот-вот родит, другие вообще опровергают новость о том, что она вновь станет мамой. Представители звезды и она сама сохраняют молчание.Певица некоторое время не появлялась в своём блоге, и вот, наконец, написала свежий пост, вновь не приблизивший всех к разгадке тайны: "Мои дорогие подписчики, простите за долгое отсутствие, были дела важные и требующие самого пристального внимания. Работа кипит, скоро клип (доводим до совершенства) на песню #станусолнцем, новый сингл, премьера мультфильма с моим звучанием, клип с Василием на песню #Ангелверы и еще много всего интересного! Разрабатываем дизайн нового мерчендайзинга для предстоящего тура и онлайн! Может у вас есть идеи или пожелания? Футболки, свитшоты? Может кепки? Что для вас актуально? #полинагагарина #работакипит #гагаринапоехали #веснапришла" - написала Гагарина и выложила фото.