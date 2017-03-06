Певица некоторое время не появлялась в своём блоге, и вот, наконец, написала свежий пост, вновь не приблизивший всех к разгадке тайны: "Мои дорогие подписчики, простите за долгое отсутствие, были дела важные и требующие самого пристального внимания. Работа кипит, скоро клип (доводим до совершенства) на песню #станусолнцем, новый сингл, премьера мультфильма с моим звучанием, клип с Василием на песню #Ангелверы и еще много всего интересного! Разрабатываем дизайн нового мерчендайзинга для предстоящего тура и онлайн! Может у вас есть идеи или пожелания? Футболки, свитшоты? Может кепки? Что для вас актуально? #полинагагарина #работакипит #гагаринапоехали #веснапришла" - написала Гагарина и выложила фото.
Полина Гагарина извинилась перед поклонниками за долгое отсутствие
06.03.17 / 20:58
Сообщения о беременности певицы Полины Гагариной продолжают будоражить фанатов.
Крайне запутанная ситуация с якобы беременностью исполнительницы яснее не становится - одни издания продолжают утверждать, что Гагарина вот-вот родит, другие вообще опровергают новость о том, что она вновь станет мамой. Представители звезды и она сама сохраняют молчание.
Певица некоторое время не появлялась в своём блоге, и вот, наконец, написала свежий пост, вновь не приблизивший всех к разгадке тайны: "Мои дорогие подписчики, простите за долгое отсутствие, были дела важные и требующие самого пристального внимания. Работа кипит, скоро клип (доводим до совершенства) на песню #станусолнцем, новый сингл, премьера мультфильма с моим звучанием, клип с Василием на песню #Ангелверы и еще много всего интересного! Разрабатываем дизайн нового мерчендайзинга для предстоящего тура и онлайн! Может у вас есть идеи или пожелания? Футболки, свитшоты? Может кепки? Что для вас актуально? #полинагагарина #работакипит #гагаринапоехали #веснапришла" - написала Гагарина и выложила фото.
Певица некоторое время не появлялась в своём блоге, и вот, наконец, написала свежий пост, вновь не приблизивший всех к разгадке тайны: "Мои дорогие подписчики, простите за долгое отсутствие, были дела важные и требующие самого пристального внимания. Работа кипит, скоро клип (доводим до совершенства) на песню #станусолнцем, новый сингл, премьера мультфильма с моим звучанием, клип с Василием на песню #Ангелверы и еще много всего интересного! Разрабатываем дизайн нового мерчендайзинга для предстоящего тура и онлайн! Может у вас есть идеи или пожелания? Футболки, свитшоты? Может кепки? Что для вас актуально? #полинагагарина #работакипит #гагаринапоехали #веснапришла" - написала Гагарина и выложила фото.
← Натали Портман вновь стала мамой Иван Ургант удивил интернет селфи с же... →
Ключевые слова: Полина Гагарина
Количество просмотров: 10 244
Количество просмотров: 10 244
Автор: KatarinaПерейти в галерею
Автор фото: instagram
Поделись с друзьями:
Автор фото: instagram
Поделись с друзьями:
Похожие новости
Самое популярное за неделю
Комментарии
Мария Шарапова вышла в свет в облегающем белом наряде Теннисистка Мария Шарапова отдала предпочтение необычному платью.
Кайли Дженнер озадачила подписчиков изменившейся фигурой Модель Кайли Дженнер выложила в сеть свежую фотосессию.
Полина Гагарина извинилась перед поклонниками за долгое отсутствие Сообщения о беременности певицы Полины Гагариной продолжают будоражить фанатов.
51-летняя Синди Кроуфорд показала фото в бикини и сделала откровенное признание Знаменитая супермодель Синди Кроуфорд порадовала поклонников пляжным снимком.
Аманда Сейфрид посетила премьеру фильма на последних месяцах беременности Беременная актриса Аманда Сейфрид появилась на публике в коротком платье - она представила свой новый фильм "Последнее слово".
Модель plus-size Эшли Грэм превзошла саму себя в откровенной пляжной фотосессии Новая съемка чрезмерно пышной модели Эшли Грэм вызвала волну ожесточенных споров.
Роман Кэти Перри и Орландо Блума не «прожил» и одного года Бурный роман певицы Кэти Перри и актера Орландо Блума закончился разрывом.