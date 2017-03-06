Но сейчас у Урганта был особенный повод - Наталья отметила свой день рождения, ей исполнилось 39 лет. Иван подписал фотографию с супругой коротко и ясно: "My Birthday Girl!". Селфи за считанные часы набрало множество лайков и восторженных комментариев от подписчиков ведущего.
Иван Ургант удивил интернет селфи с женой
06.03.17 / 23:34
Телеведущий Иван Ургант показал редкое семейное фото.
Появившийся в блоге Ивана Урганта снимок буквально стал настоящей сенсацией, ведь фото со своей супругой Натальей Кикнадзе звезда телевидения выкладывает очень редко.
Но сейчас у Урганта был особенный повод - Наталья отметила свой день рождения, ей исполнилось 39 лет. Иван подписал фотографию с супругой коротко и ясно: "My Birthday Girl!". Селфи за считанные часы набрало множество лайков и восторженных комментариев от подписчиков ведущего.
Но сейчас у Урганта был особенный повод - Наталья отметила свой день рождения, ей исполнилось 39 лет. Иван подписал фотографию с супругой коротко и ясно: "My Birthday Girl!". Селфи за считанные часы набрало множество лайков и восторженных комментариев от подписчиков ведущего.
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Ключевые слова: Иван Ургант
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Количество просмотров: 21 073
Автор: KatarinaПерейти в галерею
Автор фото: instagram
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Автор фото: instagram
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