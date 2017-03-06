Иван Ургант удивил интернет селфи с женой

Появившийся в блоге Ивана Урганта снимок буквально стал настоящей сенсацией, ведь фото со своей супругой Натальей Кикнадзе звезда телевидения выкладывает очень редко.Но сейчас у Урганта был особенный повод - Наталья отметила свой день рождения, ей исполнилось 39 лет. Иван подписал фотографию с супругой коротко и ясно: "My Birthday Girl!". Селфи за считанные часы набрало множество лайков и восторженных комментариев от подписчиков ведущего.