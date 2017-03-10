Валерий Леонтьев рассказал правду о переезде из США в Россию

Именно такая новость то и дело появляется в различных изданиях. Однако сам исполнитель утверждает обратное - переехать из США и жить, например, на Рублёвке он не в состоянии: "В ближайшее время ничего продавать не собираюсь. О Рублевке тоже не думаю. Не потяну! В Майами проще гораздо: раз в десять".Леонтьев тщательно заботится о своём заокеанском особняке, который он трогательно именует "домиком в деревне". Недавно он покрасил забор в белый цвет - под стать белому балкону: "Любимый цвет у меня – черный. Но не покрашу же я забор черной краской! Еще не так поймут!" - призналась звезда в интервью изданию "Собеседник".