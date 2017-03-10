Леонтьев тщательно заботится о своём заокеанском особняке, который он трогательно именует "домиком в деревне". Недавно он покрасил забор в белый цвет - под стать белому балкону: "Любимый цвет у меня – черный. Но не покрашу же я забор черной краской! Еще не так поймут!" - призналась звезда в интервью изданию "Собеседник".
Валерий Леонтьев рассказал правду о переезде из США в Россию
Вчера, 21:00
Певец Валерий Леонтьев намерен продать свою недвижимость в Майами.
Именно такая новость то и дело появляется в различных изданиях. Однако сам исполнитель утверждает обратное - переехать из США и жить, например, на Рублёвке он не в состоянии: "В ближайшее время ничего продавать не собираюсь. О Рублевке тоже не думаю. Не потяну! В Майами проще гораздо: раз в десять".
Леонтьев тщательно заботится о своём заокеанском особняке, который он трогательно именует "домиком в деревне". Недавно он покрасил забор в белый цвет - под стать белому балкону: "Любимый цвет у меня – черный. Но не покрашу же я забор черной краской! Еще не так поймут!" - призналась звезда в интервью изданию "Собеседник".
Леонтьев тщательно заботится о своём заокеанском особняке, который он трогательно именует "домиком в деревне". Недавно он покрасил забор в белый цвет - под стать белому балкону: "Любимый цвет у меня – черный. Но не покрашу же я забор черной краской! Еще не так поймут!" - призналась звезда в интервью изданию "Собеседник".
← Лолита Милявская испытывает трудност... Анастасию Волочкову чуть не погубила ... →
Ключевые слова: Валерий Леонтьев
Количество просмотров: 28 561
Количество просмотров: 28 561
Автор: KatarinaПерейти в галерею
Автор фото: instagram, leontiev.ru
Поделись с друзьями:
Автор фото: instagram, leontiev.ru
Поделись с друзьями:
Похожие новости
Самое популярное за неделю
Комментарии
Вика Крутая поразила крупным планом своей груди Дочка композитора Вика Крутая живет с мужем и дочкой заграницей.
Дарья Пынзарь надела неудачный наряд розового цвета Экс-звезда Дом-2 Дарья Пынзарь известна не только своими романами на проекте, но и исключительно белым цветом волос.
Анастасию Волочкову чуть не погубила любовь к бане Скандальная балерина Анастасия Волочкова чудом спаслась от пожара в парилке.
София Кальчева презентовала сольную песню 36-летняя подруга звезды российского шоу-бизнеса Николая Баскова - София Кальчева выпустила сольную песню.
Валерий Леонтьев рассказал правду о переезде из США в Россию Певец Валерий Леонтьев намерен продать свою недвижимость в Майами.
Лолита Милявская испытывает трудности с пением после пластической операции Певица Лолита перенесла пластическую операцию около двух месяцев назад.
Дмитрий Нагиев признал, что есть моменты, когда он рыдает 49-летний ведущий и актер Дмитрий Нагиев сделал на своей странице Инстаграм неожиданное признание.
Ирина Салтыкова рассказала о предстоящем материнстве 50-летняя певица Ирина Салтыкова откровенно рассказала о своей личной жизни в интервью одному из российских изданий.
Катя Гордон продолжила бороться с Вадимом Казаченко Несмотря на тяжелые роды, адвокат Катя Гордон уже "влилась" в привычный ритм жизни и возобновила судебное дело против Вадима Казаченко.