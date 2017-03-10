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Валерий Леонтьев рассказал правду о переезде из США в Россию

Вчера, 21:00
Певец Валерий Леонтьев намерен продать свою недвижимость в Майами.

Валерий Леонтьев рассказал правду о переезде из США в Россию
Именно такая новость то и дело появляется в различных изданиях. Однако сам исполнитель утверждает обратное - переехать из США и жить, например, на Рублёвке он не в состоянии: "В ближайшее время ничего продавать не собираюсь. О Рублевке тоже не думаю. Не потяну! В Майами проще гораздо: раз в десять".

Валерий Леонтьев рассказал правду о переезде из США в Россию


Леонтьев тщательно заботится о своём заокеанском особняке, который он трогательно именует "домиком в деревне". Недавно он покрасил забор в белый цвет - под стать белому балкону: "Любимый цвет у меня – черный. Но не покрашу же я забор черной краской! Еще не так поймут!" - призналась звезда в интервью изданию "Собеседник".

Валерий Леонтьев рассказал правду о переезде из США в Россию


Валерий Леонтьев рассказал правду о переезде из США в Россию

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Ключевые слова: Валерий Леонтьев

Количество просмотров: 28 561
Автор: Katarina

Автор фото: instagram, leontiev.ru

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