Также выяснилось, что деревянный пол уже начал тлеть. Таким образом, ремонт буквально спас Волочковой жизнь.
Анастасию Волочкову чуть не погубила любовь к бане
Вчера, 22:18
Скандальная балерина Анастасия Волочкова чудом спаслась от пожара в парилке.
Всем известно, что Анастасия Волочкова просто обожает ходить в баню. Поэтому неудивительно, что в доме балерины обустроена личная парная. Однако во время очередной реконструкции бани была обнаружена ужасная ошибка предыдущих мастеров - в самом жарком помещении они установили железные крепления непосредственно на древесину. От сильного нагрева металл в любой момент мог воспламенить сухие доски.
Также выяснилось, что деревянный пол уже начал тлеть. Таким образом, ремонт буквально спас Волочковой жизнь.
Также выяснилось, что деревянный пол уже начал тлеть. Таким образом, ремонт буквально спас Волочковой жизнь.
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Ключевые слова: Анастасия Волочкова
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Количество просмотров: 15 067
Автор: KatarinaПерейти в галерею
Автор фото: instagram
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Автор фото: instagram
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