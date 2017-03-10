Анастасию Волочкову чуть не погубила любовь к бане

Всем известно, что Анастасия Волочкова просто обожает ходить в баню. Поэтому неудивительно, что в доме балерины обустроена личная парная. Однако во время очередной реконструкции бани была обнаружена ужасная ошибка предыдущих мастеров - в самом жарком помещении они установили железные крепления непосредственно на древесину. От сильного нагрева металл в любой момент мог воспламенить сухие доски.Также выяснилось, что деревянный пол уже начал тлеть. Таким образом, ремонт буквально спас Волочковой жизнь.