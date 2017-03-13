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Стало известно о состоянии здоровья лысого Димы Билана

Сегодня, 12:07
В преддверии 8 марта певец Дима Билан сообщил, что ложится в больницу. Он объяснил, что это связано с позвоночными грыжами.

Стало известно о состоянии здоровья лысого Димы Билана
Тогда, обращаясь к своим поклонникам по видеосвязи на одном из больших концертов, он сказал, что долго откладывал лечение, но теперь пришло время делать операцию

Стало известно о состоянии здоровья лысого Димы Билана


Но, как потом оказалось, от операции он отказался, хотя, по официальной версии у него аж пять позвоночных грыж, которые доставляют ему страшное мучение.
И вот, неожиданно, худой Билан оказался побритым наголо. И чтобы там не говорили, но все это очень похоже на то, что Дима делал химиотерапию, а побрившись наголо, предотвратил необратимое выпадение волос после этой процедуры.

Стало известно о состоянии здоровья лысого Димы Билана


Сейчас Дима, вроде как, в отпуске, а по словам Яны Рудковской он побрился для некого таинственного спецпроекта. Хорошо, если это, действительно так, а спецпроект не носит название одного распространенного медицинского заболевания.

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Автор: Mysha

Автор фото: Instagram

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