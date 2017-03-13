Стало известно о состоянии здоровья лысого Димы Билана

Но, как потом оказалось, от операции он отказался, хотя, по официальной версии у него аж пять позвоночных грыж, которые доставляют ему страшное мучение.
И вот, неожиданно, худой Билан оказался побритым наголо. И чтобы там не говорили, но все это очень похоже на то, что Дима делал химиотерапию, а побрившись наголо, предотвратил необратимое выпадение волос после этой процедуры.
Сейчас Дима, вроде как, в отпуске, а по словам Яны Рудковской он побрился для некого таинственного спецпроекта. Хорошо, если это, действительно так, а спецпроект не носит название одного распространенного медицинского заболевания.