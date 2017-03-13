Стало известно о состоянии здоровья лысого Димы Билана

Тогда, обращаясь к своим поклонникам по видеосвязи на одном из больших концертов, он сказал, что долго откладывал лечение, но теперь пришло время делать операциюНо, как потом оказалось, от операции он отказался, хотя, по официальной версии у него аж пять позвоночных грыж, которые доставляют ему страшное мучение.И вот, неожиданно, худой Билан оказался побритым наголо. И чтобы там не говорили, но все это очень похоже на то, что Дима делал химиотерапию, а побрившись наголо, предотвратил необратимое выпадение волос после этой процедуры.Сейчас Дима, вроде как, в отпуске, а по словам Яны Рудковской он побрился для некого таинственного спецпроекта. Хорошо, если это, действительно так, а спецпроект не носит название одного распространенного медицинского заболевания.