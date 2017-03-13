Алёна Водонаева вступила в элитную тусовку

Постепенно телезвезда Алёна Водонаева превратилась в настоящую светскую львицу, о которой давно не говорят, как об участнице Дом-2, воспринимая всерьез.

Еще раз это доказал новый эфир программы Андрея Малахова "Пусть говорят", где Алена оказалась в числе топовых знаменитостей, таких как Светлана Лобода, Софи Лорен, Наталья Ионова и многих других.Правда, какой была тема эфира, узнать так и не удалось. Но видно, что компания состоит из, прямо скажем, "сливок общества".