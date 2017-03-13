Елена Темникова выложила в сеть пляжные фото с отдыха

Елена Темникова выбрала для каникул по-настоящему райское место - курорт среди лазурных вод Индийского океана, обожаемый многими знаменитостями - Мальдивские острова. Для певицы это место имеет особое значение, ведь именно здесь в 2014 году состоялась её свадебная церемония.Подписчики пришли в восторг от стройной фигуры 31-летней звезды.Особенностью нынешней поездки стало совмещение отдыха и работы - на Мальдивах Темниковой предстоит фотосессия для глянцевого издания. Но разве можно назвать работой пребывание в таком красивейшем уголке Земли?