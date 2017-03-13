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Елена Темникова выложила в сеть пляжные фото с отдыха

Сегодня, 17:24
Певица Елена Темникова показала фигуру в бикини.

Елена Темникова выложила в сеть пляжные фото с отдыха
Елена Темникова выбрала для каникул по-настоящему райское место - курорт среди лазурных вод Индийского океана, обожаемый многими знаменитостями - Мальдивские острова. Для певицы это место имеет особое значение, ведь именно здесь в 2014 году состоялась её свадебная церемония.

Елена Темникова выложила в сеть пляжные фото с отдыха


Елена Темникова выложила в сеть пляжные фото с отдыха


Елена Темникова выложила в сеть пляжные фото с отдыха


Подписчики пришли в восторг от стройной фигуры 31-летней звезды.
Особенностью нынешней поездки стало совмещение отдыха и работы - на Мальдивах Темниковой предстоит фотосессия для глянцевого издания. Но разве можно назвать работой пребывание в таком красивейшем уголке Земли?

Елена Темникова выложила в сеть пляжные фото с отдыха


Елена Темникова выложила в сеть пляжные фото с отдыха

← Виктория Боня показала роскошный вид ...

Ключевые слова: Елена Темникова

Количество просмотров: 0
Автор: Katarina

Автор фото: instagram

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