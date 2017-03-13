Андрей Малахов озвучил неожиданное предположение в адрес будущего Шурыгиной

После программы уже мало кто верил в то, что Сергей на самом деле поступил так жестоко, как описывала Диана по-началу.
После трех программ, в которой "обмусоливалась" эта тема, сам Андрей Малахов не выдержал и выразил мнение, что пара должна после такого пиара пожениться.
"У меня нет в этой истории симпатий ни к кому, честно. Там все хороши. Наша миссия – помочь и привлечь внимание. Диана Шурыгина через полтора года встречает Сергея и рассказывает, что она ждала его все это время и как она раскаивается. И он ее прощает, конечно, потому что тоже любит и видел, как она плакала в эфире, когда смотрела его интервью. И у них свадьба. А реальный сценарий мы просто не знаем», — подытожил Андрей Малахов в интервью порталу «Медуза».
Тема со свадьбой очень не понравилась многим девушкам, которые написали в адрес Андрея, что это просто издевательство предложить выйти замуж за своего насильника.