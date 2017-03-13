Андрей Малахов озвучил неожиданное предположение в адрес будущего Шурыгиной

Напомню, 16-летняя Диана Шурыгина из Ульяновска обвинила 21-летнего Сергея Семенова в изнасиловании, которое случилось на вечеринке друзей. В итоге Сергея посадили на 8 лет колонию строгого режима, позже уменьшив срок до 3 лет. Но друзья и родственники не поверили в случившееся и организовали группу помощи молодому человеку. В итоге Диана, её семья и поддержка Семенова попали в студию Малахова, где и разыгрывалась целая драма со слезами, оскорблениями.После программы уже мало кто верил в то, что Сергей на самом деле поступил так жестоко, как описывала Диана по-началу.После трех программ, в которой "обмусоливалась" эта тема, сам Андрей Малахов не выдержал и выразил мнение, что пара должна после такого пиара пожениться."У меня нет в этой истории симпатий ни к кому, честно. Там все хороши. Наша миссия – помочь и привлечь внимание. Диана Шурыгина через полтора года встречает Сергея и рассказывает, что она ждала его все это время и как она раскаивается. И он ее прощает, конечно, потому что тоже любит и видел, как она плакала в эфире, когда смотрела его интервью. И у них свадьба. А реальный сценарий мы просто не знаем», — подытожил Андрей Малахов в интервью порталу «Медуза».Тема со свадьбой очень не понравилась многим девушкам, которые написали в адрес Андрея, что это просто издевательство предложить выйти замуж за своего насильника.