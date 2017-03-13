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Андрей Малахов озвучил неожиданное предположение в адрес будущего Шурыгиной

Сегодня, 02:09
С января 2017 самой громкой темой для обсуждения в сети является Даша Шурыгина и её эпичное "на донышке".

Андрей Малахов озвучил неожиданное предположение в адрес будущего Шурыгиной
Напомню, 16-летняя Диана Шурыгина из Ульяновска обвинила 21-летнего Сергея Семенова в изнасиловании, которое случилось на вечеринке друзей. В итоге Сергея посадили на 8 лет колонию строгого режима, позже уменьшив срок до 3 лет. Но друзья и родственники не поверили в случившееся и организовали группу помощи молодому человеку. В итоге Диана, её семья и поддержка Семенова попали в студию Малахова, где и разыгрывалась целая драма со слезами, оскорблениями.

Андрей Малахов озвучил неожиданное предположение в адрес будущего Шурыгиной


Андрей Малахов озвучил неожиданное предположение в адрес будущего Шурыгиной


Андрей Малахов озвучил неожиданное предположение в адрес будущего Шурыгиной


После программы уже мало кто верил в то, что Сергей на самом деле поступил так жестоко, как описывала Диана по-началу.

После трех программ, в которой "обмусоливалась" эта тема, сам Андрей Малахов не выдержал и выразил мнение, что пара должна после такого пиара пожениться.

Андрей Малахов озвучил неожиданное предположение в адрес будущего Шурыгиной


"У меня нет в этой истории симпатий ни к кому, честно. Там все хороши. Наша миссия – помочь и привлечь внимание. Диана Шурыгина через полтора года встречает Сергея и рассказывает, что она ждала его все это время и как она раскаивается. И он ее прощает, конечно, потому что тоже любит и видел, как она плакала в эфире, когда смотрела его интервью. И у них свадьба. А реальный сценарий мы просто не знаем», — подытожил Андрей Малахов в интервью порталу «Медуза».

Андрей Малахов озвучил неожиданное предположение в адрес будущего Шурыгиной


Тема со свадьбой очень не понравилась многим девушкам, которые написали в адрес Андрея, что это просто издевательство предложить выйти замуж за своего насильника.

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Автор: Mysha

Автор фото: скриншот

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