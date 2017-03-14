Лолита Милявская прокомментировала скандал с Аленой Апиной

Оказалось, что Лолита совсем не понимает, откуда столько ненависти и негатива от людей, которые нелестно высказываются в адрес её подруги Алены, которую наоборот надо поддержать и похвалить за отлично сделанную работу.Свой весомый комментарий Милявская опубликовала в блоге:"Все, что происходит в моём любимом шоу-бизе, я всегда узнаю последняя)). Только пару дней назад посмотрела Замечательную во всех отношениях работу Аслана Ахмадова @aslanahmadov с Алёной Апиной @neapina!! Не могу понять, откуда столько критики в адрес этого клипа.. не иначе, как Зависть даёт многим "право" не вслушиваться, а "присматриваться" к частям тела Алёны.. выглядит Замечательно и она ещё одно доказательство, что развод украсил не одного человека)!!! И главное - это Её Новый Этап в творчестве! Те, кто всю жизнь предпочитали видеть в певице часть "Комбинации", конечно, не ожидали, что Желание развиваться победит, как у всех Уважающих себя Артистов".Определенно, в ее словах есть правда - надо быть добрее.