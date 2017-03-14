Наталья Рудова приняла участие в скандале с Бузовой

Недавно певица и актриса Настасья Самбурская устроила в сети скандал, который случился на почве того, что продюсер Максим Фадеев отдал свое предпочтение творчеству Бузовой, а Настасью "оценил" ниже.
А теперь и лучшая подруга Наталья Рудова вдруг поддержала Ольгу Бузову, опубликовав фрагмент её нового видео и комментарий:
«Малышка!!!Только вперед!!!! Поздравляю с премьерой! Ты красотка!!! Спасибо предателям за КРЫЛЬЯ !!! Идите на фиг с миром!».
Уже на следующий день Рудова и Самбурская вместе вышли на подиум на показе Беллы Потемкиной и даже удивительно, что Настасья еще не выдала по этому поводу едкого высказывания.
Нельзя не обратить внимание на то, что Рудова была, как всегда сексуальна.
Ключевые слова: Настасья Самбурская
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