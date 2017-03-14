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Новые татуировки не помогли Анджелине Джоли и Брэду Питту сохранить брак

Вчера, 21:57
Новости вокруг развода главной пары Голливуда Анджелины Джоли и Брэда Питта продолжают будоражить мир.

Новые татуировки не помогли Анджелине Джоли и Брэду Питту сохранить брак
Напомним, что основной причиной для разрыва пары послужило неадекватное, по словам актрисы, поведение её супруга - Питт стал часто прикладываться к бутылке, а также поднимал руку на Джоли и детей. Последней каплей в конфликте стал инцидент на борту самолёта, где Брэд начал оскорблять Анджелину, а старший сын попытался защитить её - в итоге отец его ударил.

Новые татуировки не помогли Анджелине Джоли и Брэду Питту сохранить брак


Новые татуировки не помогли Анджелине Джоли и Брэду Питту сохранить брак


В начале прошлого года, вероятно, у пары ещё не было тех проблем во взаимоотношениях, которые появились позднее. Поэтому для укрепления союза Энджи и Брэд решили наколоть себе специальные татуировки, для чего из Бангкока к ним в Камбоджу прилетел тайский монах. Но, как показало время, и тату оказались бессильны спасти звездные отношения.

Новые татуировки не помогли Анджелине Джоли и Брэду Питту сохранить брак


Новые татуировки не помогли Анджелине Джоли и Брэду Питту сохранить брак


Новые татуировки не помогли Анджелине Джоли и Брэду Питту сохранить брак


Новое тату актрисы можно увидеть и в рекламной кампании нового аромата Guerlain.

Новые татуировки не помогли Анджелине Джоли и Брэду Питту сохранить брак

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Ключевые слова: Анджелина Джоли, Брэд Питт

Количество просмотров: 6 162
Автор: Katarina

Автор фото: vk.com, instagram, guerlain

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