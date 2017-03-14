Поклонники фигуристки Юлии Липницкой обеспокоены ее исчезновением

После того как в начале зимы Юлия Липницкая упала на тренировке, врачи диагностировали у фигуристки боли в пояснице и тазобедренном суставе. Позже появилась новость, что девушке сделали операцию, и ей придется долго восстанавливаться.Генеральный директор Федерации фигурного катания на коньках России Александр Коган сообщил: «Юля, скорее всего, уже не будет заявляться на какие-то старты до конца сезона. Сейчас главное, чтобы она до конца восстановила здоровье. Восстановление проходит нормально, но на это нужно время».Последние опубликованные фигуристкой снимки в социальной сети были еще в начале января, поэтому поклонники забеспокоились, начали бить тревогу и писать ей сообщения в сообществах: «Скоро эта черная полоса в твоей жизни пройдет, и все будет отлично», «Как бы время не шло, я верю, что ты выздоровеешь, что тебе помогут, ведь все только начинается! Сколько маленьких, но таких важных побед, сколько радости ладно быть впереди!», «Милая Юлечка, поправляйся, очень волнуемся за твое здоровье», «Очень надеюсь, что твоя спина позволит тебе выступать дальше!».Надеемся, что в ближайшее время олимпийская чемпионка обрадует своих поклонников сообщением.