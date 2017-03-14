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Алия Мустафина решила выставить на продажу "олимпийский" автомобиль

Сегодня, 00:28
В августе 2016 года премьер-министром Дмитрием Медведевым Олимпийской чемпионке Алие Мустафиной была вручена шикарная белая иномарка.

Алия Мустафина решила выставить на продажу "олимпийский" автомобиль
Машину фигуристка получила за призовые места на Олимпиаде, которая проходила в Рио-де-Жанейро. Но теперь Алия опубликовала информацию о продаже автомобиля.

«Друзья, продаю свою машину. BMW X6 xDrive35i. Была подарена за олимпийское золото в августе 2016 года, эксклюзивная модель. В отличном состоянии, относилась бережно, ездила аккуратно, честное слово. Автомобиль отличный, очень повезет тому, кому он достанется. Не хочется с ним расставаться, но так складываются обстоятельства», – написала спортсменка на своей личной странице в социальной сети.

Алия Мустафина решила выставить на продажу "олимпийский" автомобиль


Поклонники отреагировали на данный пост неоднозначно. Кто-то озадачился данным решением Алии Мустафиной, но некоторые подписчики ее поддержали: «А что делать, если человеку срочно понадобились деньги или машину слишком дорого содержать».

← Отношения Павла Воли и Лейсан Утяшево... Лоза и Садальский отрицательно отозва... →

Ключевые слова: Алие Мустафиной

Количество просмотров: 1 924
Автор: zvezda

Автор фото: Instagram

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