Алия Мустафина решила выставить на продажу "олимпийский" автомобиль

«Друзья, продаю свою машину. BMW X6 xDrive35i. Была подарена за олимпийское золото в августе 2016 года, эксклюзивная модель. В отличном состоянии, относилась бережно, ездила аккуратно, честное слово. Автомобиль отличный, очень повезет тому, кому он достанется. Не хочется с ним расставаться, но так складываются обстоятельства», – написала спортсменка на своей личной странице в социальной сети.
Поклонники отреагировали на данный пост неоднозначно. Кто-то озадачился данным решением Алии Мустафиной, но некоторые подписчики ее поддержали: «А что делать, если человеку срочно понадобились деньги или машину слишком дорого содержать».