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Лоза и Садальский отрицательно отозвались о «Евровидении» в Киеве

Сегодня, 00:47
Актер Станислав Садальский и певец, композитор Юрий Лоза высказали свое мнение об участии в "Евровидение-2017" Юлии Самойловой.

Лоза и Садальский отрицательно отозвались о «Евровидении» в Киеве
Большинство знаменитостей и поклонников одобрили данный выбор и поддержали участницу из России. Но нашлись и те, кому кандидатура не нравится.

Юрий Лоза сказал следующее: «Мне вчера звонили раз десять по поводу нашей участницы на «Евровидении», задавая одни и те же вопросы: одобряю ли я этот выбор, и каковы наши шансы на победу. Хоть я и устал твердить одно и то же, придется повторить: не имеет значения, кого посылать, главное, чтобы поехал артист с номером, целиком и полностью сделанным в России и спетым на русском языке… Наши опять купили банальную неброскую англоязычную песнюшку (на этот раз у израильтян) и собираются объяснять Европе, что сами мы ни на что не способны, и никакой своей культуры у нас нет».

Лоза и Садальский отрицательно отозвались о «Евровидении» в Киеве


Также не согласен с данным выбором и Станислав Садальский: «То бурановских бабушек выставят,теперь певицу с особенностями. Знай, мол, наших, что всегда можем откупится стариками и инвалидами. Выбор Первого канала в пользу Юлии Самойловой в реалиях сегодняшнего дня можно охарактеризовать только одним словом – гениальный».

Лоза и Садальский отрицательно отозвались о «Евровидении» в Киеве


Мы поддерживаем девушку и желаем успехов в конкурсе.

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Ключевые слова: Юлия Самойлова, Юрий Лоза, Станислав Садальский

Количество просмотров: 1 807
Автор: zvezda

Автор фото: Instagram

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