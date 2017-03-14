Лоза и Садальский отрицательно отозвались о «Евровидении» в Киеве

Большинство знаменитостей и поклонников одобрили данный выбор и поддержали участницу из России. Но нашлись и те, кому кандидатура не нравится.Юрий Лоза сказал следующее: «Мне вчера звонили раз десять по поводу нашей участницы на «Евровидении», задавая одни и те же вопросы: одобряю ли я этот выбор, и каковы наши шансы на победу. Хоть я и устал твердить одно и то же, придется повторить: не имеет значения, кого посылать, главное, чтобы поехал артист с номером, целиком и полностью сделанным в России и спетым на русском языке… Наши опять купили банальную неброскую англоязычную песнюшку (на этот раз у израильтян) и собираются объяснять Европе, что сами мы ни на что не способны, и никакой своей культуры у нас нет».Также не согласен с данным выбором и Станислав Садальский: «То бурановских бабушек выставят,теперь певицу с особенностями. Знай, мол, наших, что всегда можем откупится стариками и инвалидами. Выбор Первого канала в пользу Юлии Самойловой в реалиях сегодняшнего дня можно охарактеризовать только одним словом – гениальный».Мы поддерживаем девушку и желаем успехов в конкурсе.