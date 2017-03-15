Алла Пугачева вновь занялась бизнесом

В рамках Недели моды, которая сейчас в проходит в столице, свою новую коллекцию обуви представила Алла Пугачева. Линия вызвала неподдельный интерес среди собравшихся знаменитостей, многие из которых отметили, что уже с удовольствием носят обувь от Примадонны из предыдущих коллекций.Для светского выхода в компании супруга Максима Галкина Алла Пугачева выбрала классический черно-белый комплект, состоящий из блузы и легкой струящейся юбки.