Для светского выхода в компании супруга Максима Галкина Алла Пугачева выбрала классический черно-белый комплект, состоящий из блузы и легкой струящейся юбки.
Алла Пугачева вновь занялась бизнесом
Вчера, 21:21
Примадонна Алла Пугачева представила новую коллекцию обуви.
В рамках Недели моды, которая сейчас в проходит в столице, свою новую коллекцию обуви представила Алла Пугачева. Линия вызвала неподдельный интерес среди собравшихся знаменитостей, многие из которых отметили, что уже с удовольствием носят обувь от Примадонны из предыдущих коллекций.
Для светского выхода в компании супруга Максима Галкина Алла Пугачева выбрала классический черно-белый комплект, состоящий из блузы и легкой струящейся юбки.
Для светского выхода в компании супруга Максима Галкина Алла Пугачева выбрала классический черно-белый комплект, состоящий из блузы и легкой струящейся юбки.
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Ключевые слова: Алла Пугачева
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Количество просмотров: 12 155
Автор: KatarinaПерейти в галерею
Автор фото: instagram, vk.com
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Автор фото: instagram, vk.com
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