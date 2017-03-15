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Алла Пугачева вновь занялась бизнесом

Вчера, 21:21
Примадонна Алла Пугачева представила новую коллекцию обуви.

Алла Пугачева вновь занялась бизнесом
В рамках Недели моды, которая сейчас в проходит в столице, свою новую коллекцию обуви представила Алла Пугачева. Линия вызвала неподдельный интерес среди собравшихся знаменитостей, многие из которых отметили, что уже с удовольствием носят обувь от Примадонны из предыдущих коллекций.

Алла Пугачева вновь занялась бизнесом


Алла Пугачева вновь занялась бизнесом


Для светского выхода в компании супруга Максима Галкина Алла Пугачева выбрала классический черно-белый комплект, состоящий из блузы и легкой струящейся юбки.

Алла Пугачева вновь занялась бизнесом

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Ключевые слова: Алла Пугачева

Количество просмотров: 12 155
Автор: Katarina

Автор фото: instagram, vk.com

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