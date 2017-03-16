Звёзды.ru
Музыка Бьюти видео
Все новости Досье звезд Звезды Инстаграм Восходящие звезды Фотогалереи Фотосессии
Добавить в закладки

Западные звезды обвинили Елену Темникову в воровстве

Сегодня, 18:38
В прошлом году вокруг творчества певицы Елены Темниковой разгорелся скандал.

Западные звезды обвинили Елену Темникову в воровстве
31-летнюю певицу обвинили в плагиате у известной британской электронной группы Gorgon City.

Слушатели сравнили хит певицы "Импульсы", который за короткое время попал на первые строчки различных хит-парадов, и композицию No More британской группы. После этого Елену начали обвинять в плагиате, а ее видео на данную песню заблокировали на Youtube, жалоба поступила от ООО "Национальное музыкальное издательство".

Через какое-то время видео Темниковой снова стало доступно для просмотра. Модераторы открыли доступ к видео. Видимо по всему, Елена смогла решить проблему.

Позже сами участники группы Gorgon City посмотрели клип Елены и согласились с тем, что песня имеет сходство с их композицией No More. Но они не стали подавать жалобу в адрес певицы, а наоборот посмеялись над ситуацией.

«Какой-то российский артист своровал одну из наших песен», – оставили участники комментарий в "Инстаграм".

Западные звезды обвинили Елену Темникову в воровстве

← Максим Виторган полностью разделся, п...

Ключевые слова: Елена Темникова

Количество просмотров: 4 121
Автор: zvezda

Автор фото: Instagram

Поделись с друзьями:
Перейти в галерею

Похожие новости
Хетс
Наряд Елены Темниковой вызвал бурный спор у поклонников
Самый ожидаемый сингл от Елены Темниковой - "Ревность"
Песня Экспонат группы Ленинград набрала 9 млн просмотров за неделю
Самое популярное за неделю
Комментарии
Западные звезды обвинили Елену Темникову в воровстве В прошлом году вокруг творчества певицы Елены Темниковой разгорелся скандал.
Максим Виторган полностью разделся, прикрыв достоинство пакетом Актер и супруг Ксении Собчак Максим Виторган решил поделиться с подписчиками Инстаграм результатами своего похудения, опубликовав фотографию, где позирует полностью обнаженным.
Сергей Лазарев впервые раскрылся после смерти брата Сергей Лазарев впервые за долгое время поделился с поклонниками очень личным, а именно своей болью, связанной с потерей родного старшего брата Павла.
Бен Аффлек сделал сенсационное признание о своей зависимости 44-летний голливудский актер и режиссер Бен Аффлек через личные страницы в социальных сетях обратился к своим поклонникам и впервые откровенно рассказал, что последнее время находился на лечении в клинике.
Ирина Шейк и Брэдли Купер "закатили" вечеринку в честь первенца Несмотря на слухи о расставании, которые еще три дня назад "мелькали" в западной прессе, модель Ирина Шейк и актер Брэдли Купер снова рядом. Более того на днях они устроили традиционную в Америке вечеринку в честь будущей мамы и малыша.
Лили Роуз начала оголять грудь, не дождавшись совершеннолетия Дочка звездной пары Джонни Деппа и Ванессы Паради, 17-летняя Лили Роуз Депп выбрала для себя работу модели, поэтому вынуждена сниматься в фотосессиях, которые предоставляют заказчики.
Связь Анастасии Костенко и Дмитрия Тарасова получила подтверждение Вчера модель Анастасия Костенко вслед за футболистом Дмитрием Тарасовым решила пообщаться со своими поклонниками в Интернете.
Адвокат со скандалом отказался от дела Жанны Фриске Отец Жанны Фриске - Владимир Борисович, по сей день пытается опровергнуть то, что уже не требует доказательства.
Фанаты поражены новой смелой прической Кэти Топурия Певица Кэти Топурия по сей день хранит молчание по поводу развода с мужем и романе с репером, но ей и без этого есть, чем удивитьпоклонников.
Виктория Романец надела совершенно безвкусный наряд Экс-звезда проекта Дом-2 Виктория Романец большая любительница новых трендов, но её новый костюмчик подписчики "разнесли в пух и прах".
TimeOut.ru Film.ru Cars.ru Hi-Fi.ru NewsLand.com Все проекты
C-Media Рейтинг@Mail.ru © 2004—2016 Звёзды.ru

Мобильная версия | Обратная связь | Правообладателям | RSS

Некоторые материалы сайта содержат информацию для лиц 18+

ООО «Си-медиа», являющееся владельцем данного ресурса, доводит до вашего сведения, что любая перепечатка материалов сайта возможна только при наличии прямой индексируемой гиперссылки и указания названия первоисточника.