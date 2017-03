Западные звезды обвинили Елену Темникову в воровстве

31-летнюю певицу обвинили в плагиате у известной британской электронной группы Gorgon City.Слушатели сравнили хит певицы "Импульсы", который за короткое время попал на первые строчки различных хит-парадов, и композицию No More британской группы. После этого Елену начали обвинять в плагиате, а ее видео на данную песню заблокировали на Youtube, жалоба поступила от ООО "Национальное музыкальное издательство".Через какое-то время видео Темниковой снова стало доступно для просмотра. Модераторы открыли доступ к видео. Видимо по всему, Елена смогла решить проблему.Позже сами участники группы Gorgon City посмотрели клип Елены и согласились с тем, что песня имеет сходство с их композицией No More. Но они не стали подавать жалобу в адрес певицы, а наоборот посмеялись над ситуацией.«Какой-то российский артист своровал одну из наших песен», – оставили участники комментарий в "Инстаграм".