Ирина Безрукова написала трогательное сообщение в память о сыне

Напомним, что трагедия в семье Ирины Безруковой и её теперь уже бывшего супруга Сергея Безрукова произошла два года назад. 25-летний Андрей был сыном звезды от первого брака с актером Игорем Ливановым.Молодой человек страдал сахарным диабетом, и по стечению обстоятельств в роковой день, остался один в квартире. Андрею стало плохо в ванной, он упал и сильно ударился головой. Травма оказалась несовместимой с жизнью."Сегодня наш с Андрюшей день... Только наш... Тот день, 2 года тому назад, когда его душа решила, что я должна найти силы жить без него... Мы были вместе, практически неразлучно, 25 лет, 3 месяца и 7 дней, и еще девять месяцев до... Я была счастлива каждым днем пребывания с тобой рядом... Тебе не удалось ни разу серьезно меня чем-то огорчить... Ни разу... Мой мудрый Дрю, ты был лучшей из всех компаний для меня... Самой чистой, светлой и сильной любовью моей жизни, моим учителем и ангелом- хранителем... Ты просил: "Мама, верни Любовь и радость в свою жизнь". Я стараюсь, я знаю, что ты всегда этого хотел... Я хочу быть достойной тебя, моя любовь... И этот день, он только наш" - написала Ирина.