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Певица Виктория Дайнеко попала в больницу

Вчера, 22:16
СМИ сообщают, что 29-летняя певица Виктория Дайнеко почувствовала себя плохо.

Певица Виктория Дайнеко попала в больницу
Виктории потребовалась помощь врачей. СМИ пишут, что певица отправилась в клинику Москвы на операцию. Журналисты запечатлели, как Вика приехала в столичную клинику с большими пакетами. По словам корреспондентов у Дайнеко обнаружили воспалительное заболевание. Дайнеко потребовалось срочное хирургическое вмешательство под общим наркозом.

Через пару часов певица разместила снимок из больницы. Вика успокоила фанатов и рассказала, что она себя уже хорошо чувствует.

Певица Виктория Дайнеко попала в больницу


«Все идет по плану! Активно готовлюсь к «сезону цветения». Не самая приятная процедура, но далеко не в первой, так что все ок. Заодно и чуть отсыпаюсь, раз уж появилась такая уникальная возможность. Последнее – моя самая любимая часть», – написала девушка.

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Ключевые слова: Виктория Дайнеко

Количество просмотров: 12 155
Автор: zvezda

Автор фото: Instagram

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