Певица Виктория Дайнеко попала в больницу

Виктории потребовалась помощь врачей. СМИ пишут, что певица отправилась в клинику Москвы на операцию. Журналисты запечатлели, как Вика приехала в столичную клинику с большими пакетами. По словам корреспондентов у Дайнеко обнаружили воспалительное заболевание. Дайнеко потребовалось срочное хирургическое вмешательство под общим наркозом.Через пару часов певица разместила снимок из больницы. Вика успокоила фанатов и рассказала, что она себя уже хорошо чувствует.«Все идет по плану! Активно готовлюсь к «сезону цветения». Не самая приятная процедура, но далеко не в первой, так что все ок. Заодно и чуть отсыпаюсь, раз уж появилась такая уникальная возможность. Последнее – моя самая любимая часть», – написала девушка.