Дочь Майкла Джексона подражает Мадонне в новой фотосессии

Пользователи сети, которые лишь мельком увидели обложку нового номера глянцевого издания Harper's Bazaar, наверняка подумали, что на ней красуется фото певицы Мадонны в молодости. Однако она лишь послужила образом для фотосета, главной героиней которого стала 18-летняя Пэрис Джексон.МадоннаНеобычная съемка проходила в Париже, где начинающая модель и актриса позировала на фоне Эйфелевой башни. Снимки получились невероятно стильными и энергичными. Без сомнений, после публикации таких фото у Пэрис не будет отбоя от предложений других журналов.