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Дочь Майкла Джексона подражает Мадонне в новой фотосессии

Вчера, 21:10
Дочь легендарного певца Майкла Джексона Пэрис невероятно похожа на молодую Мадонну.

Дочь Майкла Джексона подражает Мадонне в новой фотосессии
Пользователи сети, которые лишь мельком увидели обложку нового номера глянцевого издания Harper's Bazaar, наверняка подумали, что на ней красуется фото певицы Мадонны в молодости. Однако она лишь послужила образом для фотосета, главной героиней которого стала 18-летняя Пэрис Джексон.

Дочь Майкла Джексона подражает Мадонне в новой фотосессии


Мадонна
Дочь Майкла Джексона подражает Мадонне в новой фотосессии


Необычная съемка проходила в Париже, где начинающая модель и актриса позировала на фоне Эйфелевой башни. Снимки получились невероятно стильными и энергичными. Без сомнений, после публикации таких фото у Пэрис не будет отбоя от предложений других журналов.

Дочь Майкла Джексона подражает Мадонне в новой фотосессии


Дочь Майкла Джексона подражает Мадонне в новой фотосессии


Дочь Майкла Джексона подражает Мадонне в новой фотосессии


Дочь Майкла Джексона подражает Мадонне в новой фотосессии

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Ключевые слова: Пэрис Джексон, Майкл Джексон, Мадонна

Количество просмотров: 6 383
Автор: Katarina

Автор фото: Harper's Bazaar

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