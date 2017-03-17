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Мнимая госпитализация Виктории Дайнеко закончилась проклятиями

Сегодня, 15:49
Пару дней назад в сети появилась новость о том, что певица Виктория Дайнеко госпитализирована с воспалительным заболеванием.

Мнимая госпитализация Виктории Дайнеко закончилась проклятиями


Сама Вика эту информацию не подтверждала и даже ободряла поклонников следующими постами:

"Оборвали мне все телефоны. Жива здорова, пою песни. Спасибо конечно что переживаете, у меня все ок."

Мнимая госпитализация Виктории Дайнеко закончилась проклятиями


Однако чуть позже победительница шоу "Фабрика звезд 5" дала более четкое описание сложившейся ситуации.

"Еду я вчера после концерта домой и узнаю по телефону узнаю что меня госпитализировали.

Что бы вы не читали не верьте. В больнице мне нужно провести день и это сегодня, чтобы быть во всеоружии готовой к сезону цветения. Никаких экстренных вопросов, только забота о своём здоровье намного заранее.

Так что не верьте слухам) сплетники это зло. У них драмы в жизни мало, вот они Ее другим приписывают.

А тому хитрому красавчику из жёлтого издания, который сегодня зашёл ко мне в палату желаю найти хорошую работу и прекратить собирать проклятия в свой адрес."

- написала Виктория.

Мнимая госпитализация Виктории Дайнеко закончилась проклятиями

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Ключевые слова: Виктория Дайнеко

Количество просмотров: 3 575
Автор: Mysha

Автор фото: instagram.com

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