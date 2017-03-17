Мнимая госпитализация Виктории Дайнеко закончилась проклятиями

Сама Вика эту информацию не подтверждала и даже ободряла поклонников следующими постами:"Оборвали мне все телефоны. Жива здорова, пою песни. Спасибо конечно что переживаете, у меня все ок."Однако чуть позже победительница шоу "Фабрика звезд 5" дала более четкое описание сложившейся ситуации."Еду я вчера после концерта домой и узнаю по телефону узнаю что меня госпитализировали.Что бы вы не читали не верьте. В больнице мне нужно провести день и это сегодня, чтобы быть во всеоружии готовой к сезону цветения. Никаких экстренных вопросов, только забота о своём здоровье намного заранее.Так что не верьте слухам) сплетники это зло. У них драмы в жизни мало, вот они Ее другим приписывают.А тому хитрому красавчику из жёлтого издания, который сегодня зашёл ко мне в палату желаю найти хорошую работу и прекратить собирать проклятия в свой адрес."- написала Виктория.