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Звёзды устроили праздник в честь детишек из детского хосписа "Дом с маяком"

Сегодня, 16:05
На днях детский хоспис "Дом с маяком" при поддержке BBQ ресторан-парка "DON DAVID", расположенного в Подмосковном Долгопрудном, и «NAPOLEON GRILL» организовали для своих подопечных и их родителей благотворительный барбекю фестиваль на свежем воздухе.

Звёзды устроили праздник в честь детишек из детского хосписа "Дом с маяком"
«Дом с маяком» - это помощь для детей, которых нельзя вылечить, но которым можно подарить тепло и заботу.

Звёзды устроили праздник в честь детишек из детского хосписа "Дом с маяком"


Сотрудники стараются исполнять мечты и наполнять жизнь ребенка и его семьи радостью. В хосписе берегут жизнь, с благодарностью принимают каждый новый день под девизом «неважно, сколько времени впереди, важно - как проходит сегодняшний день».

Звёзды устроили праздник в честь детишек из детского хосписа "Дом с маяком"


Звёзды устроили праздник в честь детишек из детского хосписа "Дом с маяком"


И этот мартовский день не стал исключением: семьи участников, объединившись в команды, участвовали в развлекательных конкурсах, пели песни, танцевали с аниматорами и, конечно же, готовили барбекю под чутким руководством бренд-шефа ресторана "DON DAVID". Полученные «блюда», а барбекю получились совершенно разные, оценивались по нескольким критериям: степень прожарки, вкус и подача.

Звёзды устроили праздник в честь детишек из детского хосписа "Дом с маяком"


Звёзды устроили праздник в честь детишек из детского хосписа "Дом с маяком"


Все команды получили справедливую, высокую оценку компетентного жюри и были награждены почетными грамотами и подарками.

Звёзды устроили праздник в честь детишек из детского хосписа "Дом с маяком"


Звёзды устроили праздник в честь детишек из детского хосписа "Дом с маяком"


Поддержали мероприятие и музыканты: певец Рома Жуков, группа "Достоевский", кавер-дуэт «Александр Чижик Project», композитор Леонид Гревнов (экс. «Белый Орел»). Последний признался, что когда есть возможность, он всегда принимает участие с большим сердцем.

Звёзды устроили праздник в честь детишек из детского хосписа "Дом с маяком"


Звёзды устроили праздник в честь детишек из детского хосписа "Дом с маяком"


Звёзды устроили праздник в честь детишек из детского хосписа "Дом с маяком"


Добрые эмоции и семейная атмосфера царили на площадке ресторан-парка. Казалось, что все гости знают друг друга всю жизнь, настолько душевная атмосфера сложилась в этот мартовский теплый день.

Звёзды устроили праздник в честь детишек из детского хосписа "Дом с маяком"


Звёзды устроили праздник в честь детишек из детского хосписа "Дом с маяком"


Оценив это, организаторы с уверенностью заявили, что семейный барбекю-пикник - это не разовое событие, и что оно будет проводиться на постоянной основе. Учредители BBQ ресторан-парка "DON DAVID" полностью поддержали эту идею.

Звёзды устроили праздник в честь детишек из детского хосписа "Дом с маяком"


Звёзды устроили праздник в честь детишек из детского хосписа "Дом с маяком"


Звёзды устроили праздник в честь детишек из детского хосписа "Дом с маяком"


Звёзды устроили праздник в честь детишек из детского хосписа "Дом с маяком"

← Муж Марины Александровой озвучил прич... Лиза Арзамасова не поддерживает связь... →

Ключевые слова: благотворительное мероприятие

Количество просмотров: 871
Автор: Mysha

Автор фото: instagram.com

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