Звёзды устроили праздник в честь детишек из детского хосписа "Дом с маяком"

«Дом с маяком» - это помощь для детей, которых нельзя вылечить, но которым можно подарить тепло и заботу.Сотрудники стараются исполнять мечты и наполнять жизнь ребенка и его семьи радостью. В хосписе берегут жизнь, с благодарностью принимают каждый новый день под девизом «неважно, сколько времени впереди, важно - как проходит сегодняшний день».И этот мартовский день не стал исключением: семьи участников, объединившись в команды, участвовали в развлекательных конкурсах, пели песни, танцевали с аниматорами и, конечно же, готовили барбекю под чутким руководством бренд-шефа ресторана "DON DAVID". Полученные «блюда», а барбекю получились совершенно разные, оценивались по нескольким критериям: степень прожарки, вкус и подача.Все команды получили справедливую, высокую оценку компетентного жюри и были награждены почетными грамотами и подарками.Поддержали мероприятие и музыканты: певец Рома Жуков, группа "Достоевский", кавер-дуэт «Александр Чижик Project», композитор Леонид Гревнов (экс. «Белый Орел»). Последний признался, что когда есть возможность, он всегда принимает участие с большим сердцем.Добрые эмоции и семейная атмосфера царили на площадке ресторан-парка. Казалось, что все гости знают друг друга всю жизнь, настолько душевная атмосфера сложилась в этот мартовский теплый день.Оценив это, организаторы с уверенностью заявили, что семейный барбекю-пикник - это не разовое событие, и что оно будет проводиться на постоянной основе. Учредители BBQ ресторан-парка "DON DAVID" полностью поддержали эту идею.