Дмитрий Тарасов отпраздновал 30-летие с новой избранницей

Но после развода пара старается не видеться и не общаться. В этот день Тарасов провел футбольный матч, а вечером организовал шумную вечеринку, на которой присутствовали друзья и близкие футболиста.Особое внимание привлекла модель Анастасия Костенко, которая сейчас является девушкой Тарасова. Весь вечер они с футболистом были вместе и, не стесняясь, флиртовали друг с другом.Анастасия светилась от счастья, видимо, ее не заботит прошлое Тарасова.