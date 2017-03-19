Звёзды.ru
Музыка Бьюти видео
Все новости Досье звезд Звезды Инстаграм Восходящие звезды Фотогалереи Фотосессии
Добавить в закладки

Дмитрий Тарасов отпраздновал 30-летие с новой избранницей

Вчера, 23:44
Последние шесть лет футболист Дмитрий Тарасов отмечал дни рождения с Ольгой Бузовой.

Дмитрий Тарасов отпраздновал 30-летие с новой избранницей
Но после развода пара старается не видеться и не общаться. В этот день Тарасов провел футбольный матч, а вечером организовал шумную вечеринку, на которой присутствовали друзья и близкие футболиста.

Дмитрий Тарасов отпраздновал 30-летие с новой избранницей


Особое внимание привлекла модель Анастасия Костенко, которая сейчас является девушкой Тарасова. Весь вечер они с футболистом были вместе и, не стесняясь, флиртовали друг с другом.

Дмитрий Тарасов отпраздновал 30-летие с новой избранницей


Анастасия светилась от счастья, видимо, ее не заботит прошлое Тарасова.

← Саша Кабаева выразила свои чувства к м... Беременная Галина Боб готова доверить... →

Ключевые слова: Дмитрий Тарасов

Количество просмотров: 7 514
Автор: zvezda

Автор фото: Instagram

Поделись с друзьями:
Перейти в галерею

Похожие новости
Анастасия Костенко может быть беременна от Дмитрия Тарасова
Связь Анастасии Костенко и Дмитрия Тарасова получила подтверждение
Дмитрий Тарасов намекнул на то, что он теперь не свободен
Любовница Тарасова Анастасия Костенко признала превосходство над Бузовой
Самое популярное за неделю
Комментарии
Сын Андрея Разина женится Неделю назад продюсер "Ласкового мая" Андрей Разин потерял младшего сына.
Татьяна Охулкова сделала пластическую операцию Бывшая участница телепроекта "Дом-2" Татьяна Охулкова не побоялась лечь под нож хирурга.
Виктория Дайнеко больше не носит обручальное кольцо В семье певицы Виктории Дайнеко и Дмитрия Клеймана все еще проблемы.
Элина Камирен решила измениться после поездки в Америку Бывшая участница телепроекта "Дом-2" Элина Камирен находится под пристальным вниманием своих поклонников.
Беременная Галина Боб готова доверить себя пластическому хирургу 32-летняя актриса Галина Боб находится на последних сроках беременности.
Дмитрий Тарасов отпраздновал 30-летие с новой избранницей Последние шесть лет футболист Дмитрий Тарасов отмечал дни рождения с Ольгой Бузовой.
Саша Кабаева выразила свои чувства к мужу в блоге Экс-танцовщица в SohoRooms Саша Кабаева давно отставила клубную жизнь и теперь большую часть времени проводит с любимым мужем.
Рэпер Мот планирует венчаться со своей супругой В августе 2016 года рэпер Мот связал свою жизнь узами брака с моделью Марией Гураль.
Максим Фадеев тяжело переживает смерть отца Продюсер Максим Фадеев в социальной сети разместил пост, в котором вспоминает своего отца, заслуженного деятеля культуры Александра Ивановича Фадеева.
В квартире Надежды Бабкиной сделали роскошный ремонт Певице Надежде Бабкиной 19 марта исполняется 67 лет.
TimeOut.ru Film.ru Cars.ru Hi-Fi.ru NewsLand.com Все проекты
C-Media Рейтинг@Mail.ru © 2004—2016 Звёзды.ru

Мобильная версия | Обратная связь | Правообладателям | RSS

Некоторые материалы сайта содержат информацию для лиц 18+

ООО «Си-медиа», являющееся владельцем данного ресурса, доводит до вашего сведения, что любая перепечатка материалов сайта возможна только при наличии прямой индексируемой гиперссылки и указания названия первоисточника.