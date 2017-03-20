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Рустам Солнцев поссорился с Леной Лениной

Сегодня, 10:11
Экс-участник проекта "Дом-2" Рустам Солнцев и Лена Ленина являются хорошими друзьями.

Рустам Солнцев поссорился с Леной Лениной
Но недавно близкие друзья поссорились. Поводом послужил тот факт, что Рустам решил снять влог, где было бы рассказано о самых "противных звездных женщинах".

На своей странице в социальной сети Рустам устроил опрос, и в результате первое место среди подписчиков заняла Лена Ленина.

Рустам Солнцев поссорился с Леной Лениной


«Так вышло, что я с ней знаюсь, даже можно сказать, что мы дружим. Я поведал Лене эту историю. Говорю: «Дорогая, я тебя люблю и уважаю, но против правды я не попру. Как ты к этому отнесешься? Всех раздражают твои прически, твои платья и твоя какая-то легкомысленность в подходе к представлению России на красной дорожке Каннского кинофестиваля и Оскара». На что мне был дан категорический ответ, что если я пойду на это, то все отношения между нами на этом заканчиваются. Ответ ее был холоден и категоричен. Я не узнал свою подругу, я вообще не понял почему она так отнеслась к шутке», – поведал Солнцев.

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Ключевые слова: Рустам Солнцев, Лена Ленина

Количество просмотров: 3 744
Автор: zvezda

Автор фото: Instagram

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