Принимает солнечные ванны и купается в лазурных водах Индийского океана и младший сын пары - 4-летний Саша.
Яна Рудковская обновила блог снимками с отдыха на Мальдивах
Вчера, 21:31
Продюсер Яна Рудковская с семьёй загорает на белоснежных пляжах.
Яна Рудковская и её супруг прославленный фигурист Евгений Плющенко проводят отпуск в своём излюбленном уголке мира - на потрясающе красивых Мальдивских островах. На свежих фото продюсер Димы Билана позирует во множестве купальников и легких пляжных нарядах, буквально меняя их как перчатки.
Принимает солнечные ванны и купается в лазурных водах Индийского океана и младший сын пары - 4-летний Саша.
Принимает солнечные ванны и купается в лазурных водах Индийского океана и младший сын пары - 4-летний Саша.
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Ключевые слова: Яна Рудковская, Евгений Плющенко
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Количество просмотров: 2 340
Автор: KatarinaПерейти в галерею
Автор фото: instagram
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Автор фото: instagram
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