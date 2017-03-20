Яна Рудковская обновила блог снимками с отдыха на Мальдивах

Стефания Маликова ослушалась маму и теперь жалеет об этом

Дочка известного композитора Стефания Маликова недавно решилась на кардинальные перемены во внешнем виде. Тогда девушке казалось, что это взрослый поступок, правда через пару недель она о нем пожалела.