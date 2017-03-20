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Яна Рудковская обновила блог снимками с отдыха на Мальдивах

Вчера, 21:31
Продюсер Яна Рудковская с семьёй загорает на белоснежных пляжах.

Яна Рудковская обновила блог снимками с отдыха на Мальдивах
Яна Рудковская и её супруг прославленный фигурист Евгений Плющенко проводят отпуск в своём излюбленном уголке мира - на потрясающе красивых Мальдивских островах. На свежих фото продюсер Димы Билана позирует во множестве купальников и легких пляжных нарядах, буквально меняя их как перчатки.

Яна Рудковская обновила блог снимками с отдыха на Мальдивах


Яна Рудковская обновила блог снимками с отдыха на Мальдивах


Яна Рудковская обновила блог снимками с отдыха на Мальдивах


Яна Рудковская обновила блог снимками с отдыха на Мальдивах


Принимает солнечные ванны и купается в лазурных водах Индийского океана и младший сын пары - 4-летний Саша.

Яна Рудковская обновила блог снимками с отдыха на Мальдивах


Яна Рудковская обновила блог снимками с отдыха на Мальдивах


Яна Рудковская обновила блог снимками с отдыха на Мальдивах


Яна Рудковская обновила блог снимками с отдыха на Мальдивах


Яна Рудковская обновила блог снимками с отдыха на Мальдивах


← Белла Хадид показала фигуру в крошечн... Бывшая жена Дмитрия Тарасова поделила... →

Ключевые слова: Яна Рудковская, Евгений Плющенко

Количество просмотров: 2 340
Автор: Katarina

Автор фото: instagram

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