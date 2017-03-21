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Бывший муж Валерии издал о ней книгу

Сегодня, 10:44
Первым мужем Валерии был композитор Леонид Ярошевский.

Бывший муж Валерии издал о ней книгу
Недавно он опубликовал книгу "Валерия". В ней Леонид рассказал, как начиналась карьера певицы, что благодаря ему Валерия приехала в Москву.

На днях композитор участвовал в съемках передачи "Прямой эфир". По словам Ярошевского им искусно манипулировали.

«Я стал «трамплином» в ее будущее, и она меня – этот «трамплин» – очень умело использовала», – написано в книге.

Бывший муж Валерии издал о ней книгу


«Первая юношеская любовь... Он понравился мне с самого начала. Он был какой-то другой, казался умным, опытным, знающим. Конечно, мне было с ним интересно. Своим появлением он адресно сориентировал меня в отношении учебного заведения, куда я поступила… Этот человек из далекого и очень хорошего для меня прошлого», - ответила Валерия на нападки.

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Ключевые слова: Валерия

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Автор: zvezda

Автор фото: Instagram, Кадр программы «Прямой эфир»

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