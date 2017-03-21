Лиза Арзамасова свяжет судьбу с человеком старше себя

После этого ее карьера пошла в гору. На счету у 22-летней Лизы более 30 фильмов, в том числе и участие в спектаклях.Арзамасова старается не распространяться о своей личной жизни.Нумеролог Клара Кузденбаева решила изучить дату рождения Лизы и спрогнозировать ее будущее.«Лиза родилась в «День акробата», – сообщает Клара. – Ее жизненный код – 358336 – свидетельствует о том, что она артистичная и властная натура. У нее открыт канал предсказателя, она способна видеть вещие сны. При идеальных манерах и видимой хрупкости, эта девушка – тот еще командир. Большая труженица, харизматичная и удачливая, обладающая аналитическими способностями, Лиза скучает со сверстниками, ее не по годам развитый интеллект заставляет актрису тянуться к людям много старше себя ее по возрасту. Это касается и мужчин: ровесники ей не интересны, когда придет время, ее выбор падет именно на зрелого представителя сильного пола».