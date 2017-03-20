Наталья Бестемьянова и Андрей Букин отметят 40 лет на льду

40 лет в паре – это целая жизнь на льду, полная удивительных моментов! Олимпийские чемпионы, четырёхкратные чемпионы мира и пятикратные чемпионы Европы, чемпионы мира среди профессионалов и обладатели приза Жака Фавара за выдающиеся достижения в развитии Мирового фигурного катания, трёхкратные чемпионы Советского Союза. Обладатели всех этих почетных наград и званий – юбиляры Наталья Бестемьянова и Андрей Букин!Торжественный светский вечер по случаю празднования 40-летия совместной деятельности Бестемьяновой и Букина начнется с презентации сразу двух фотоэкспозиций. Уникальные архивные кадры продемонстрируют моменты из жизни олимпийских чемпионов, которые без сомнения можно назвать знаковыми событиями их спортивной карьеры.Серия работ талантливого фотографа Антона Левдикова «Пара с Олимпа» представит гостям вечера кадры, на которых Наталья и Андрей запечатлены в их юбилейный год.Дуэт «Бестемьянова – Букин» родился в 1977 году благодаря легендарному тренеру по фигурному катанию Татьяне Анатольевне Тарасовой, которая стала ключевым человеком в карьере этой удивительной пары. Именно она 40 лет назад поставила в пару 17-летнюю Наталью Бестемьянову и 19-летнего Андрея Букина. Уже через два года дуэт вошел в десятку сильнейших пар на Чемпионате мира в Вене. С этого момента начался их «звездный» период. Бестемьянову называли «рыжей бестией» за артистизм и чувственность в исполнение номеров. Болельщики спортивных танцев на льду и ценители искусства любили их программы и показательные номера на музыку из фильмов Чарли Чаплина, «Русская ярмарка», «Кармен», «Рапсодия на тему Паганини», «Кабаре», «Половецкие пляски», «Альбинони», «Цыганка».Каждый номер пары имел свой сюжет, а характеры прописаны и отыграны с невероятной точностью. Уже тогда Бестемьянова и Букин начали создавать маленькие спектакли на льду.Триумфом Натальи Бестемьяновой и Андрея Букина и их 11-летней совместной спортивной карьеры стала золотая медаль XV зимних Олимпийских игр в Калгари в 1988 году. В этом же году после Чемпионата мира пара «Бестемьянова – Букин» покинула большой спорт. Сразу после окончания спортивной карьеры Наталья присоединилась к Театру ледовых миниатюр, который был создан супругом Натальи – Игорем Бобриным. Через 9 месяцев в театр пришел и Андрей. В течение нескольких лет пара совмещала выступления в профессиональных состязаниях и в театре Бобрина.Теперь работа в Театре ледовых миниатюр остается главным делом их жизни. Театр с большим успехом гастролирует по всей России и за рубежом, выступая на самых престижных площадках всего мира. Застать спортсменов в Москве практически невозможно.Поздравить знаменитую пару олимпийских чемпионов по фигурному катанию придут заслуженный тренер СССР Татьяна ТАРАСОВА, народная артистка России Надежда БАБКИНА, известная фигуристка Ирина СЛУЦКАЯ, легендарная советская фигуристка Ирина РОДНИНА, телеведущая, государственный и общественный деятель Оксана ПУШКИНА, оперная певица Любовь КАЗАРНОВСКАЯ, телеведущий, спортивный комментатор Дмитрий ГУБЕРНИЕВ, прославленные фигуристы Алексей ЯГУДИН и Татьяна ТОТЬМЯНИНА, Татьяна НАВКА, первая и пока единственная в истории двукратная чемпионка мира среди юниоров в женском одиночном катании Елена РАДИОНОВА, художник-модельер Вячеслав ЗАЙЦЕВ, журналист и телеведущий Андрей МАЛАХОВ, телеведущая и продюсер Кира ПРОШУТИНСКАЯ, журналист и телеведущий Михаил ЗЕЛЕНСКИЙ, телеведущая и актриса Лера КУДРЯВЦЕВА, актриса Наталья БОЧКАРЕВА, заслуженный деятель искусств РФ, композитор Александр КЛЕВИЦКИЙ, а также другие известные спортсмены и медийные персоны.С театром «Русская песня» под руководством Надежды Бабкиной, где Наталья Бестемьянова и Андрей Букин отпразднуют свой юбилей, прославленных спортсменов связывает тесное сотрудничество с первых дней открытия главной сцены на Олимпийском проспекте. Грандиозное национальное шоу на льду Театра ледовых миниатюр «Птица Счастья», в котором Наталья и Андрей являются главными звездами, проходит на сцене «Русской песни» с большим успехом и полными аншлагами уже три театральных сезона! В юбилейный вечер коллектив театра «Русская песня» «Славяне», который также принимает участие в ледовом шоу «Птица Счастья», представит свои музыкальные номера. Выступит в этот вечер и Академический большой концертный оркестр имени Юрия Силантьева.Приятный сюрприз для юбиляров и гостей торжественного вечера готовит и компания «Баскин Роббинс» - большой эксклюзивный торт-мороженое. Цветочный бутик Simfonia de Flora создаст весеннее настроение своими изысканными композициями из живых цветов.Ведущие вечера – Дмитрий Губерниев, Екатерина Бах и Егор Холявин.