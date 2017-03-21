Настасья Самбурская примерила роль "Ревизорро"

Актриса Настасья Самбурская решилась на отчаянный эксперимент. Видимо кто-то заставил Настасью ради шоу примерить на себя образ Лены Летучей. Теперь Самбурская, надев белые перчатки, будет бороться за чистоту.

Самбурская стала ведущей нового шоу «Генеральная уборка» на канале Пятница и теперь будет инспектировать кваритры россиян, пожелавших пустить её за порог своего дома.Зная характер Самбурской и её манеру разговаривать с людьми, можно предположить, что без конфликтов здесь не обойдется. Хотя участие в этом проекте сугубо добровольное.