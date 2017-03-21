Зная характер Самбурской и её манеру разговаривать с людьми, можно предположить, что без конфликтов здесь не обойдется. Хотя участие в этом проекте сугубо добровольное.
Настасья Самбурская примерила роль "Ревизорро"
Сегодня, 15:52
Актриса Настасья Самбурская решилась на отчаянный эксперимент. Видимо кто-то заставил Настасью ради шоу примерить на себя образ Лены Летучей. Теперь Самбурская, надев белые перчатки, будет бороться за чистоту.
Самбурская стала ведущей нового шоу «Генеральная уборка» на канале Пятница и теперь будет инспектировать кваритры россиян, пожелавших пустить её за порог своего дома.
Зная характер Самбурской и её манеру разговаривать с людьми, можно предположить, что без конфликтов здесь не обойдется. Хотя участие в этом проекте сугубо добровольное.
Зная характер Самбурской и её манеру разговаривать с людьми, можно предположить, что без конфликтов здесь не обойдется. Хотя участие в этом проекте сугубо добровольное.
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Ключевые слова: Настасья Самбурская
Количество просмотров: 4 030
Количество просмотров: 4 030
Автор: MyshaПерейти в галерею
Автор фото: instagram.com
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Автор фото: instagram.com
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