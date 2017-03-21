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В сети оказалась скандальная фотография обнаженной Ренаты Литвиновой

Сегодня, 16:04
Неожиданно СМИ вспомнили о снимке 50-летней Ренаты Литвиновой, который был сделан в самом начале её карьеры.

В сети оказалась скандальная фотография обнаженной Ренаты Литвиновой

Тогда Рената работала качестве модели. На днях журнал Афиша опубликовал архивное фото Литвиновой, сделанное в 1996 году фотографом Тимуром Грибом. Тогда Рента предстала в роли модели Андрея Бартенева из спектакля «Спящая красавица».

В сети оказалась скандальная фотография обнаженной Ренаты Литвиновой


Ну, а спустя несколько лет она появилась на страницах Playboy в образе, который ассоциируется с ней и по сей день.

В сети оказалась скандальная фотография обнаженной Ренаты Литвиновой


Но это все глянец, а вот два года назад папарацци показали поклонникам совсем другую Ренату. На пляжах Юрмалы она выглядит несколько иначе, чем на страницах журналов.

В сети оказалась скандальная фотография обнаженной Ренаты Литвиновой

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Ключевые слова: Рената Литвинова

Количество просмотров: 5 122
Автор: Mysha

Автор фото: instagram.com

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В сети оказалась скандальная фотография обнаженной Ренаты Литвиновой Неожиданно СМИ вспомнили о снимке 50-летней Ренаты Литвиновой, который был сделан в самом начале её карьеры.
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