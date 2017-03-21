В сети оказалась скандальная фотография обнаженной Ренаты Литвиновой

Тогда Рената работала качестве модели. На днях журнал Афиша опубликовал архивное фото Литвиновой, сделанное в 1996 году фотографом Тимуром Грибом. Тогда Рента предстала в роли модели Андрея Бартенева из спектакля «Спящая красавица».Ну, а спустя несколько лет она появилась на страницах Playboy в образе, который ассоциируется с ней и по сей день.Но это все глянец, а вот два года назад папарацци показали поклонникам совсем другую Ренату. На пляжах Юрмалы она выглядит несколько иначе, чем на страницах журналов.