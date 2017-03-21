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Дональд Трамп вновь станет дедушкой

Вчера, 21:27
Президент США Дональд Трамп станет дедушкой в девятый раз.

Дональд Трамп вновь станет дедушкой
У новоизбранного президента США Дональда Трампа пятеро детей от трёх браков, самый младший ребенок - совместный с нынешней супругой Меланией сын Бэррон. Также в семье Трампа восемь внуков: пятеро от старшего сына Дональда и трое от старшей дочери Иванки.

Дональд Трамп вновь станет дедушкой


Дональд Трамп вновь станет дедушкой


Девятый внук ожидается у брата Иванки Эрика. Он и его супруга Лара впервые станут родителями. Новость о беременности жены Эрик узнал прямо в свой день рождения. Пара уже думает над именем малыша - будущий папа пошутил по этому поводу так: "Нам очень нравится имя Чарли, но мы уже назвали так свою собаку".

Дональд и Эрик Трамп
Дональд Трамп вновь станет дедушкой


Дональд Трамп вновь станет дедушкой


Дональд Трамп вновь станет дедушкой

← Леся Кафельникова кардинально измени... Галь Гадот родила второго ребенка →

Ключевые слова: Дональд Трамп

Количество просмотров: 3 679
Автор: Katarina

Автор фото: instagram, vk.com, rt

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