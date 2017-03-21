Дональд Трамп вновь станет дедушкой

У новоизбранного президента США Дональда Трампа пятеро детей от трёх браков, самый младший ребенок - совместный с нынешней супругой Меланией сын Бэррон. Также в семье Трампа восемь внуков: пятеро от старшего сына Дональда и трое от старшей дочери Иванки.Девятый внук ожидается у брата Иванки Эрика. Он и его супруга Лара впервые станут родителями. Новость о беременности жены Эрик узнал прямо в свой день рождения. Пара уже думает над именем малыша - будущий папа пошутил по этому поводу так: "Нам очень нравится имя Чарли, но мы уже назвали так свою собаку".Дональд и Эрик Трамп