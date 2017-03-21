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Галь Гадот родила второго ребенка

Вчера, 21:43
Популярная актриса Галь Гадот вновь стала мамой.

Галь Гадот родила второго ребенка
31-летняя израильская звезда, известная по роли Чудо-женщины в экранизации комиксов, стала мамой во второй раз. О счастливом событии в своей семье звезда сообщила лично через блог, сопроводив запись трогательным снимком с супругом и старшей дочкой Альмой, везущих коляску с новорожденной.

Галь Гадот родила второго ребенка


"Теперь нас четверо... Она здесь, Майя. Чувствую себя наполненной радостью и благодарностью за все чудеса в моей жизни" - написала Галь.

Галь Гадот родила второго ребенка


Галь Гадот родила второго ребенка


Подписчики поздравили актрису с пополнением и пожелали новоиспеченной маме и малышке здоровья.

Галь Гадот родила второго ребенка

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Ключевые слова: Галь Гадот

Количество просмотров: 1 898
Автор: Katarina

Автор фото: instagram, vk.com

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