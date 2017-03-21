Галь Гадот родила второго ребенка

31-летняя израильская звезда, известная по роли Чудо-женщины в экранизации комиксов, стала мамой во второй раз. О счастливом событии в своей семье звезда сообщила лично через блог, сопроводив запись трогательным снимком с супругом и старшей дочкой Альмой, везущих коляску с новорожденной."Теперь нас четверо... Она здесь, Майя. Чувствую себя наполненной радостью и благодарностью за все чудеса в моей жизни" - написала Галь.Подписчики поздравили актрису с пополнением и пожелали новоиспеченной маме и малышке здоровья.