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Мария Максакова хочет скорее увидеться со своими детьми

Сегодня, 00:29
Около месяца назад 39-летняя певица Мария Максакова со своим мужем, экс-депутатом Госдумы Денисом Вороненковым уехала жить в Украину.

Мария Максакова хочет скорее увидеться со своими детьми
Многих удивило такое решение пары.

Стало известно, что Вороненков стал гражданином Украины.

Сейчас бывший депутат подозревается в мошеннических действиях, и такое решение только спровоцировало конфликт.

Мария Максакова хочет скорее увидеться со своими детьми


«Для меня дом – это Брюсов переулок и Краснопресненская набережная, где я жила со своими детьми, которых я сейчас не вижу и очень переживаю и страдаю из-за этого. Но это не значит, что я хочу отказаться от своих слов… Мне достаточно этих «помоев», я никого не обливаю грязью. Моя риторика не отличается от всего того, что я говорила в России», – сообщила Мария.

← Пелагея похвасталась своей фигурой

Ключевые слова: Мария Максакова

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Автор: zvezda

Автор фото: Instagram

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Мария Максакова хочет скорее увидеться со своими детьми Около месяца назад 39-летняя певица Мария Максакова со своим мужем, экс-депутатом Госдумы Денисом Вороненковым уехала жить в Украину.
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