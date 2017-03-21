Мария Максакова хочет скорее увидеться со своими детьми

Многих удивило такое решение пары.Стало известно, что Вороненков стал гражданином Украины.Сейчас бывший депутат подозревается в мошеннических действиях, и такое решение только спровоцировало конфликт.«Для меня дом – это Брюсов переулок и Краснопресненская набережная, где я жила со своими детьми, которых я сейчас не вижу и очень переживаю и страдаю из-за этого. Но это не значит, что я хочу отказаться от своих слов… Мне достаточно этих «помоев», я никого не обливаю грязью. Моя риторика не отличается от всего того, что я говорила в России», – сообщила Мария.