Никита Джигурда сделал сенсационное признание

Спустя некоторое время Джигурда заявил, что все свое многомиллионное состояние Людмила оставила ему, его супруге Марине Анисиной и их детям.Артист даже представил завещание в доказательство этому факту.Естественно прямые родственники Людмилы Браташ пытаются доказать, что тоже имеют права на ее наследство. Особенно, учитывая тот факт, что бизнес леди не оформила завещание как положено.И вот, бывший директор Никиты Джигурды, Антонина Саврасова, пролила свет на эту историю.В разговоре с представителями СМИ она заявила, что артист признался ей сам, что с завещанием "не все чисто".Саврасова считает, что он никогда не отдаст документ на судебную экспертизу, поскольку специалисты сразу же подтвердят его подделку. Более того Антонина рассказала, что такие мошеннические действия Никита не мог совершить один, и воспользовался помощью своей уже бывшей супруги Марины Анисиной.