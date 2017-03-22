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Никита Джигурда сделал сенсационное признание

Сегодня, 17:39
В феврале 2016 года погибла кума актера Никиты Джигурды, предпринимательница Людмила Браташ. Случилось это при невыясненных обстоятельствах.

Никита Джигурда сделал сенсационное признание
Спустя некоторое время Джигурда заявил, что все свое многомиллионное состояние Людмила оставила ему, его супруге Марине Анисиной и их детям.
Никита Джигурда сделал сенсационное признание


Артист даже представил завещание в доказательство этому факту.

Естественно прямые родственники Людмилы Браташ пытаются доказать, что тоже имеют права на ее наследство. Особенно, учитывая тот факт, что бизнес леди не оформила завещание как положено.

И вот, бывший директор Никиты Джигурды, Антонина Саврасова, пролила свет на эту историю.

Никита Джигурда сделал сенсационное признание

В разговоре с представителями СМИ она заявила, что артист признался ей сам, что с завещанием "не все чисто".

Саврасова считает, что он никогда не отдаст документ на судебную экспертизу, поскольку специалисты сразу же подтвердят его подделку. Более того Антонина рассказала, что такие мошеннические действия Никита не мог совершить один, и воспользовался помощью своей уже бывшей супруги Марины Анисиной.

Никита Джигурда сделал сенсационное признание

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Ключевые слова: Никита Джигурда

Количество просмотров: 15 964
Автор: Mysha

Автор фото: instagram.com

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