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Юлия Самойлова не сможет выступить на «Евровидении-2017»

Сегодня, 20:11
Российской участнице музыкального конкурса Юлии Самойловой официально запрещен въезд на территорию Украины.

Юлия Самойлова не сможет выступить на «Евровидении-2017»
Несколько часов назад СБУ Украины выпустила следующее заявление: "Служба безопасности Украины запретила въезд на территорию Украины гражданке РФ Юлии Самойловой сроком на три года. Решение принято на основании полученных данных о нарушении ею законодательства Украины". Под нарушением понимается визит и выступление Самойловой в Крыму в 2015 году.

Юлия Самойлова не сможет выступить на «Евровидении-2017»


Ранее Юлия призналась, что выступление на "Евровидении" является её давней и заветной мечтой, она счастлива представить Россию на этом музыкальном конкурсе. Реакция 27-летней певицы на сегодняшнюю новость пока неизвестна.

Юлия Самойлова не сможет выступить на «Евровидении-2017»


В свою очередь в пресс-службе Первого канала, который и выбрал Самойлову и собирался транслировать шоу, заявили: "В том случае, если Украина не допускает Юлию Самойлову до участия в "Евровидении", в следующем году, вне зависимости от места проведения конкурса, Россию будет представлять Юлия Самойлова".

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Ключевые слова: Юлия Самойлова

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Автор: Katarina

Автор фото: vk.com, lenta, kp

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