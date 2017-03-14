Юлия Самойлова не сможет выступить на «Евровидении-2017»

Несколько часов назад СБУ Украины выпустила следующее заявление: "Служба безопасности Украины запретила въезд на территорию Украины гражданке РФ Юлии Самойловой сроком на три года. Решение принято на основании полученных данных о нарушении ею законодательства Украины". Под нарушением понимается визит и выступление Самойловой в Крыму в 2015 году.Ранее Юлия призналась, что выступление на "Евровидении" является её давней и заветной мечтой, она счастлива представить Россию на этом музыкальном конкурсе. Реакция 27-летней певицы на сегодняшнюю новость пока неизвестна.В свою очередь в пресс-службе Первого канала, который и выбрал Самойлову и собирался транслировать шоу, заявили: "В том случае, если Украина не допускает Юлию Самойлову до участия в "Евровидении", в следующем году, вне зависимости от места проведения конкурса, Россию будет представлять Юлия Самойлова".