Юлия Самойлова не сможет выступить на «Евровидении-2017»

Ранее Юлия призналась, что выступление на "Евровидении" является её давней и заветной мечтой, она счастлива представить Россию на этом музыкальном конкурсе. Реакция 27-летней певицы на сегодняшнюю новость пока неизвестна.
В свою очередь в пресс-службе Первого канала, который и выбрал Самойлову и собирался транслировать шоу, заявили: "В том случае, если Украина не допускает Юлию Самойлову до участия в "Евровидении", в следующем году, вне зависимости от места проведения конкурса, Россию будет представлять Юлия Самойлова".