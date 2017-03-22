Юля Самойлова достигнет высот в карьере

Украинские власти объяснили это тем, что певица выступала на концерте в честь воссоединения Крыма.
Известный нумеролог Клара Кузденбаева решила изучить жизненный код Самойловой.
«Юля родилась седьмого апреля 1989 года, в день, который в нумерологии имеет название «восторженной веры». Она носитель знака Циолковского и Пушкина, то есть относится к людям, которые после себя оставляют след. Юля – это человек, который никогда не должен довольствоваться малым. Стремиться к росту для нее превыше всего. Она родилась под знаком власти», - сообщает нумеролог.