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Юля Самойлова достигнет высот в карьере

Сегодня, 00:25
Сегодня многих шокировало известие о том, что певица Юлия Самойлова не сможет представить Россию на конкурсе "Евровидение-2017".

Юля Самойлова достигнет высот в карьере
Такое решение было принято в результате запрета на въезд Юлии в Украину на протяжении трех лет.

Украинские власти объяснили это тем, что певица выступала на концерте в честь воссоединения Крыма.

Известный нумеролог Клара Кузденбаева решила изучить жизненный код Самойловой.

Юля Самойлова достигнет высот в карьере


«Юля родилась седьмого апреля 1989 года, в день, который в нумерологии имеет название «восторженной веры». Она носитель знака Циолковского и Пушкина, то есть относится к людям, которые после себя оставляют след. Юля – это человек, который никогда не должен довольствоваться малым. Стремиться к росту для нее превыше всего. Она родилась под знаком власти», - сообщает нумеролог.

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Ключевые слова: Юлия Самойлова

Количество просмотров: 8 450
Автор: zvezda

Автор фото: Instagram

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