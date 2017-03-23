Звёзды.ru
Музыка Бьюти видео
Все новости Досье звезд Звезды Инстаграм Восходящие звезды Фотогалереи Фотосессии
Добавить в закладки

Пьера Нарцисса обвиняют в жестоких преступлениях

Сегодня, 12:08
Пьеру Нарциссу, участнику проекта "Фабрика звезд", предъявлены обвинения.

Пьера Нарцисса обвиняют в жестоких преступлениях
Радиоведущая Марианна Суворова обвинила певца в изнасиловании и жестоком обращении.

Жена Пьера Валери Калачева поддержала ведущую и сообщила, что поведение ее мужа никогда не было идеальным.

Марианна утверждает, что Нарцисс очень красиво за ней ухаживал, но все изменилось в один злополучный вечер.

Пьера Нарцисса обвиняют в жестоких преступлениях


«Я испытывала дикую боль, потому что все происходило совершенно диким образом. Все, что я видела – это скомканная простыня и кровь. Он меня бил, потому что я кричала и звала на помощь. Он зажимал мне рот и нос, чтобы я не могла дышать. Я плакала и умоляла его. Он швырял меня и куда-то катал… Я стала терять сознание. Это происходило несколько раз», – рассказывает Суворова.

← Леся Никитюк пострадала в аварии за гр... Анастасия Костенко подверглась пласт... →

Ключевые слова: Пьер Нарцисс

Количество просмотров: 9 698
Автор: zvezda

Автор фото: Instagram, Кадр программы «Говорим и показываем»

Поделись с друзьями:
Перейти в галерею

Похожие новости
Marianna Markina mc_huliganka
Даша Суворова
Пьер Нарцисс
Суворова Татьяна
Самое популярное за неделю
Комментарии
Непонятная ситуация с "Евровидением" и Юлией Самойловой вызвала много шума Вчера в сети появилась информация о том, что Юлия Самойлова не сможем представлять Россию на конкурсе "Евровидение-2017" в Украине.
Анджелина Джоли хочет помириться с Брэдом Питтом Близкие к паре актеров Анджелины Джоли и Брэда Питта сообщили, что они вновь начали общаться.
Анастасия Костенко подверглась пластической операции Футболист Дмитрий Тарасов теперь уже не скрывает о своих новых отношениях с моделью Анастасией Костенко.
Пьера Нарцисса обвиняют в жестоких преступлениях Пьеру Нарциссу, участнику проекта "Фабрика звезд", предъявлены обвинения.
Леся Никитюк пострадала в аварии за границей 22 марта сотрудники проекта "Орел и решка. Рай и ад" попали в серьезную аварию.
Маша Малиновская вынуждена обратиться к врачу Маша Малиновская сейчас успешно выступает в качестве диджея.
Теона Дольникова показала своего малыша Недавно у пары Теоны Дольниковой и Максима Щеглова родился первенец.
Участница "Дома-2" Рима Пенджиева похвасталась своей фигурой Рима Пенджиева получила известность благодаря участию в телепроекте "Дом-2".
Виктория Боня, все-таки, выходит замуж После разрыва отношений со своим гражданским мужем Алексом Смерфитом, светская львица Виктория Боня в одиночестве грустила не долго.
Секс Алены Апиной с молодым парнем выложили в сеть Певица Алена Апина решила еще раз удивить своих фанатов, приняв участие в съемках эротического клипа.
TimeOut.ru Film.ru Cars.ru Hi-Fi.ru NewsLand.com Все проекты
C-Media Рейтинг@Mail.ru © 2004—2016 Звёзды.ru

Мобильная версия | Обратная связь | Правообладателям | RSS

Некоторые материалы сайта содержат информацию для лиц 18+

ООО «Си-медиа», являющееся владельцем данного ресурса, доводит до вашего сведения, что любая перепечатка материалов сайта возможна только при наличии прямой индексируемой гиперссылки и указания названия первоисточника.