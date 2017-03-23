Пьера Нарцисса обвиняют в жестоких преступлениях

Радиоведущая Марианна Суворова обвинила певца в изнасиловании и жестоком обращении.Жена Пьера Валери Калачева поддержала ведущую и сообщила, что поведение ее мужа никогда не было идеальным.Марианна утверждает, что Нарцисс очень красиво за ней ухаживал, но все изменилось в один злополучный вечер.«Я испытывала дикую боль, потому что все происходило совершенно диким образом. Все, что я видела – это скомканная простыня и кровь. Он меня бил, потому что я кричала и звала на помощь. Он зажимал мне рот и нос, чтобы я не могла дышать. Я плакала и умоляла его. Он швырял меня и куда-то катал… Я стала терять сознание. Это происходило несколько раз», – рассказывает Суворова.