Ксения Бородина "накинулась" на подписчицу своего Инстаграм

Не выдержала Ксюша из-за того, то одна из комментаторов высказалась на тему внешности Ксюши.Бородина долго раздумывать не стала и сама "проехалась" в ответ, назвав фолловера Бабой Ягой. Ксюша отметила, что комментаторы в сети забывают, что они точно такие же "человеки”, которых можно "задеть за живое".Неприятность в том, что после ответа Ксюши против неё ополчились многие, начав закидывать мнениями о том, что Бородина все-таки звезда и негоже ей так открыто отвечать хамством.А что, лучше терпеть? Иногда это довольно сложно. Ну или выделить из семейного бюджета N-нную сумму денег на личного модератора комментариев в социальных сетях.