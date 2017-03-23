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Ксения Бородина "накинулась" на подписчицу своего Инстаграм

Сегодня, 20:02
Ведущая Дом-2 Ксения Бородина озвучила неприятные слова в адрес одной из подписчиц её блога Instagram.

Ксения Бородина "накинулась" на подписчицу своего Инстаграм
Не выдержала Ксюша из-за того, то одна из комментаторов высказалась на тему внешности Ксюши.

Бородина долго раздумывать не стала и сама "проехалась" в ответ, назвав фолловера Бабой Ягой. Ксюша отметила, что комментаторы в сети забывают, что они точно такие же "человеки”, которых можно "задеть за живое".

Ксения Бородина "накинулась" на подписчицу своего Инстаграм


Неприятность в том, что после ответа Ксюши против неё ополчились многие, начав закидывать мнениями о том, что Бородина все-таки звезда и негоже ей так открыто отвечать хамством.

Ксения Бородина "накинулась" на подписчицу своего Инстаграм


А что, лучше терпеть? Иногда это довольно сложно. Ну или выделить из семейного бюджета N-нную сумму денег на личного модератора комментариев в социальных сетях.

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Ключевые слова: Ксения Бородина

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Автор: Mysha

Автор фото: instagram.com

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