Таким образом, если это предложение будет утверждено, российская участница Юлия Самойлова сможет представить нашу страну на знаменитом конкурсе песни, и даже без выхода на сцену в Киеве. Напомним, что СБУ Украины запретила Самойловой въезд в страну сроком на три года за её позицию по Крыму.
Стало известно, как Юлия Самойлова может принять участие в «Евровидении-2017»
Вчера, 20:30
Певица Юлия Самойлова, возможно, всё же выступит на музыкальном конкурсе в Киеве.
Оригинальный выход из непростой ситуации с участием России на конкурсе "Евровидение-2017" предложили организаторы шоу: "Крайне важно, чтобы конкурс песни "Евровидение" оставался свободным от политики, и в силу обстоятельств, связанных с запретом на поездку Юлии, мы посчитали важным предложить решение, которое выходит за рамки таких вопросов. Она может выступить в прямом эфире по телемосту" - говорится в заявлении Европейского вещательного союза.
Таким образом, если это предложение будет утверждено, российская участница Юлия Самойлова сможет представить нашу страну на знаменитом конкурсе песни, и даже без выхода на сцену в Киеве. Напомним, что СБУ Украины запретила Самойловой въезд в страну сроком на три года за её позицию по Крыму.
Таким образом, если это предложение будет утверждено, российская участница Юлия Самойлова сможет представить нашу страну на знаменитом конкурсе песни, и даже без выхода на сцену в Киеве. Напомним, что СБУ Украины запретила Самойловой въезд в страну сроком на три года за её позицию по Крыму.
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Ключевые слова: Юлия Самойлова
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Количество просмотров: 17 862
Автор: KatarinaПерейти в галерею
Автор фото: instagram, lenta, kp
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Автор фото: instagram, lenta, kp
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