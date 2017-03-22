Стало известно, как Юлия Самойлова может принять участие в «Евровидении-2017»

Оригинальный выход из непростой ситуации с участием России на конкурсе "Евровидение-2017" предложили организаторы шоу: "Крайне важно, чтобы конкурс песни "Евровидение" оставался свободным от политики, и в силу обстоятельств, связанных с запретом на поездку Юлии, мы посчитали важным предложить решение, которое выходит за рамки таких вопросов. Она может выступить в прямом эфире по телемосту" - говорится в заявлении Европейского вещательного союза.Таким образом, если это предложение будет утверждено, российская участница Юлия Самойлова сможет представить нашу страну на знаменитом конкурсе песни, и даже без выхода на сцену в Киеве. Напомним, что СБУ Украины запретила Самойловой въезд в страну сроком на три года за её позицию по Крыму.