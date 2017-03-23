Егор Крид сделал откровенное признание

Бешеная популярность, буквально обрушившаяся на молодого певца Егора Крида, мешает его личной жизни. Кумир тысяч девчонок по всей стране признался, что очень одинок и страдает от того, что не может найти свою единственную.Во всём виновато отсутствие времени - жизнь звезды расписана практически по минутам, и из-за этого он не может начать строить отношения. 22-летний Крид мечтал о музыкальной карьере с детства и приехал покорять столицу из Пензы.