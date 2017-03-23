Во всём виновато отсутствие времени - жизнь звезды расписана практически по минутам, и из-за этого он не может начать строить отношения. 22-летний Крид мечтал о музыкальной карьере с детства и приехал покорять столицу из Пензы.
Егор Крид сделал откровенное признание
Вчера, 20:45
Певец Егор Крид пожаловался на своё одиночество.
Бешеная популярность, буквально обрушившаяся на молодого певца Егора Крида, мешает его личной жизни. Кумир тысяч девчонок по всей стране признался, что очень одинок и страдает от того, что не может найти свою единственную.
Во всём виновато отсутствие времени - жизнь звезды расписана практически по минутам, и из-за этого он не может начать строить отношения. 22-летний Крид мечтал о музыкальной карьере с детства и приехал покорять столицу из Пензы.
Во всём виновато отсутствие времени - жизнь звезды расписана практически по минутам, и из-за этого он не может начать строить отношения. 22-летний Крид мечтал о музыкальной карьере с детства и приехал покорять столицу из Пензы.
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Ключевые слова: Егор Крид
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Количество просмотров: 11 674
Автор: KatarinaПерейти в галерею
Автор фото: instagram, youtube
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Автор фото: instagram, youtube
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