Звёзды.ru
Музыка Бьюти видео
Все новости Досье звезд Звезды Инстаграм Восходящие звезды Фотогалереи Фотосессии
Добавить в закладки

Егор Крид сделал откровенное признание

Вчера, 20:45
Певец Егор Крид пожаловался на своё одиночество.

Егор Крид сделал откровенное признание
Бешеная популярность, буквально обрушившаяся на молодого певца Егора Крида, мешает его личной жизни. Кумир тысяч девчонок по всей стране признался, что очень одинок и страдает от того, что не может найти свою единственную.

Егор Крид сделал откровенное признание


Егор Крид сделал откровенное признание


Во всём виновато отсутствие времени - жизнь звезды расписана практически по минутам, и из-за этого он не может начать строить отношения. 22-летний Крид мечтал о музыкальной карьере с детства и приехал покорять столицу из Пензы.

Егор Крид сделал откровенное признание


Егор Крид сделал откровенное признание

← Стало известно, как Юлия Самойлова мож... Алла Пугачева плакала из-за Александр... →

Ключевые слова: Егор Крид

Количество просмотров: 11 674
Автор: Katarina

Автор фото: instagram, youtube

Поделись с друзьями:
Перейти в галерею

Похожие новости
51-летняя Синди Кроуфорд показала фото в бикини и сделала откровенное признание
Актриса Юлия Пятина дала откровенное интервью, рассказав о карьере и личной жизни
В сети появилось видео жестокой драки Линдси Лохан и Егора Тарабасова
Егор Крид
Самое популярное за неделю
Комментарии




Елена Борщева высказалась по поводу песен Ольги Бузовой Юмористка Елена Борщева оценила треки телеведущей Ольги Бузовой.
Алла Пугачева плакала из-за Александра Буйнова Певец Александр Буйнов довёл Аллу Пугачеву до слёз.
Егор Крид сделал откровенное признание Певец Егор Крид пожаловался на своё одиночество.
Стало известно, как Юлия Самойлова может принять участие в «Евровидении-2017» Певица Юлия Самойлова, возможно, всё же выступит на музыкальном конкурсе в Киеве.
Поздравляя сына с днем рождения, Стас Пьеха признался, что ему стыдно Сегодня, 23 марта, сыну Стаса Пьехи Петру исполняется три года.
Том Круз готовится жениться на молоденькой любовнице Зарубежные таблоиды делают смелые предположения о том, что совсем скоро 54-летний актер Голливуда Том Круз сделает предложение своей коллеге по фильму "Миссия невыполнима 6".
Ксения Бородина "накинулась" на подписчицу своего Инстаграм Ведущая Дом-2 Ксения Бородина озвучила неприятные слова в адрес одной из подписчиц её блога Instagram.
Мария Максакова потеряла сознание при виде тела убитого мужа Сегодня днем в столице Украины погиб муж Марии Максаковой.
Ирина Безрукова сильно переживала из-за переезда В жизни Ирины Безруковой грядут большие перемены.
Непонятная ситуация с "Евровидением" и Юлией Самойловой вызвала много шума Вчера в сети появилась информация о том, что Юлия Самойлова не сможем представлять Россию на конкурсе "Евровидение-2017" в Украине.
TimeOut.ru Film.ru Cars.ru Hi-Fi.ru NewsLand.com Все проекты
C-Media Рейтинг@Mail.ru © 2004—2016 Звёзды.ru

Мобильная версия | Обратная связь | Правообладателям | RSS

Некоторые материалы сайта содержат информацию для лиц 18+

ООО «Си-медиа», являющееся владельцем данного ресурса, доводит до вашего сведения, что любая перепечатка материалов сайта возможна только при наличии прямой индексируемой гиперссылки и указания названия первоисточника.