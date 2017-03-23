Алла Пугачева плакала из-за Александра Буйнова

На днях известному певцу Александру Буйнову исполнится 67 лет. В интервью изданию StarHit артист рассказал историю из своей молодости. Когда-то он был клавишником в рок-коллективе "Скоморохи", созданном Александром Градским. Позже Буйнов ушел в армию, а по возвращению группа уже перестала существовать.Но Александр никогда не забывал песни своей молодости и скучал по тому времени. Недавно он решил посвятить этому отрезку своей жизни несколько композиций в стиле хард-рок. Продюсер певца раскритиковал новые треки, сказав, что они вряд ли будут иметь успех. Однако Буйнов решил отправить песни Алле Пугачевой. В итоге, по словам певца, Примадонна пришла в полный восторг от такой музыки и даже расплакалась от нахлынувших воспоминаний.