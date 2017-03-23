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Алла Пугачева плакала из-за Александра Буйнова

Вчера, 21:00
Певец Александр Буйнов довёл Аллу Пугачеву до слёз.

Алла Пугачева плакала из-за Александра Буйнова
На днях известному певцу Александру Буйнову исполнится 67 лет. В интервью изданию StarHit артист рассказал историю из своей молодости. Когда-то он был клавишником в рок-коллективе "Скоморохи", созданном Александром Градским. Позже Буйнов ушел в армию, а по возвращению группа уже перестала существовать.

Алла Пугачева плакала из-за Александра Буйнова


Но Александр никогда не забывал песни своей молодости и скучал по тому времени. Недавно он решил посвятить этому отрезку своей жизни несколько композиций в стиле хард-рок. Продюсер певца раскритиковал новые треки, сказав, что они вряд ли будут иметь успех. Однако Буйнов решил отправить песни Алле Пугачевой. В итоге, по словам певца, Примадонна пришла в полный восторг от такой музыки и даже расплакалась от нахлынувших воспоминаний.

Алла Пугачева плакала из-за Александра Буйнова

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Ключевые слова: Алла Пугачева, Александр Буйнов

Количество просмотров: 20 527
Автор: Katarina

Автор фото: solusnews, bilettorg, instagram

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