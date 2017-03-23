Елена Борщева высказалась по поводу песен Ольги Бузовой

Скандальная телеведущая Ольга Бузова недавно начала музыкальную карьеру, однако её песни уже попали под шквал критики как экспертов, так и простых слушателей. Бывшая участница шоу "Comedy Woman" Елена Борщева также не осталась в стороне и выразила своё мнение о музыкальном таланте Бузовой.Мнение Борщевой оказалось довольно сдержанным: среди прочего она заявила, что, конечно, такие песни нельзя считать настоящим искусством, однако, у композиций есть главное условие для хита - они очень быстро запоминаются, а припев крайне трудно выбросить из головы.