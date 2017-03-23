Мнение Борщевой оказалось довольно сдержанным: среди прочего она заявила, что, конечно, такие песни нельзя считать настоящим искусством, однако, у композиций есть главное условие для хита - они очень быстро запоминаются, а припев крайне трудно выбросить из головы.
Елена Борщева высказалась по поводу песен Ольги Бузовой
Вчера, 21:16
Юмористка Елена Борщева оценила треки телеведущей Ольги Бузовой.
Скандальная телеведущая Ольга Бузова недавно начала музыкальную карьеру, однако её песни уже попали под шквал критики как экспертов, так и простых слушателей. Бывшая участница шоу "Comedy Woman" Елена Борщева также не осталась в стороне и выразила своё мнение о музыкальном таланте Бузовой.
Мнение Борщевой оказалось довольно сдержанным: среди прочего она заявила, что, конечно, такие песни нельзя считать настоящим искусством, однако, у композиций есть главное условие для хита - они очень быстро запоминаются, а припев крайне трудно выбросить из головы.
Мнение Борщевой оказалось довольно сдержанным: среди прочего она заявила, что, конечно, такие песни нельзя считать настоящим искусством, однако, у композиций есть главное условие для хита - они очень быстро запоминаются, а припев крайне трудно выбросить из головы.
← Алла Пугачева плакала из-за Александр...
Ключевые слова: Елена Борщева, Ольга Бузова
Количество просмотров: 8 606
Количество просмотров: 8 606
Автор: KatarinaПерейти в галерею
Автор фото: instagram, vk.com
Поделись с друзьями:
Автор фото: instagram, vk.com
Поделись с друзьями:
Похожие новости
Самое популярное за неделю
Комментарии
Елена Борщева высказалась по поводу песен Ольги Бузовой Юмористка Елена Борщева оценила треки телеведущей Ольги Бузовой.
Стало известно, как Юлия Самойлова может принять участие в «Евровидении-2017» Певица Юлия Самойлова, возможно, всё же выступит на музыкальном конкурсе в Киеве.
Поздравляя сына с днем рождения, Стас Пьеха признался, что ему стыдно Сегодня, 23 марта, сыну Стаса Пьехи Петру исполняется три года.
Том Круз готовится жениться на молоденькой любовнице Зарубежные таблоиды делают смелые предположения о том, что совсем скоро 54-летний актер Голливуда Том Круз сделает предложение своей коллеге по фильму "Миссия невыполнима 6".
Ксения Бородина "накинулась" на подписчицу своего Инстаграм Ведущая Дом-2 Ксения Бородина озвучила неприятные слова в адрес одной из подписчиц её блога Instagram.
Мария Максакова потеряла сознание при виде тела убитого мужа Сегодня днем в столице Украины погиб муж Марии Максаковой.