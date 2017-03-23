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Елена Борщева высказалась по поводу песен Ольги Бузовой

Вчера, 21:16
Юмористка Елена Борщева оценила треки телеведущей Ольги Бузовой.

Елена Борщева высказалась по поводу песен Ольги Бузовой
Скандальная телеведущая Ольга Бузова недавно начала музыкальную карьеру, однако её песни уже попали под шквал критики как экспертов, так и простых слушателей. Бывшая участница шоу "Comedy Woman" Елена Борщева также не осталась в стороне и выразила своё мнение о музыкальном таланте Бузовой.

Елена Борщева высказалась по поводу песен Ольги Бузовой


Елена Борщева высказалась по поводу песен Ольги Бузовой


Мнение Борщевой оказалось довольно сдержанным: среди прочего она заявила, что, конечно, такие песни нельзя считать настоящим искусством, однако, у композиций есть главное условие для хита - они очень быстро запоминаются, а припев крайне трудно выбросить из головы.

Елена Борщева высказалась по поводу песен Ольги Бузовой

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Ключевые слова: Елена Борщева, Ольга Бузова

Количество просмотров: 8 606
Автор: Katarina

Автор фото: instagram, vk.com

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Елена Борщева высказалась по поводу песен Ольги Бузовой Юмористка Елена Борщева оценила треки телеведущей Ольги Бузовой.
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