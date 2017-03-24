Игорь Крутой будет учить детей в Сочи

Сейчас полным ходом идут завершающие этапы по подготовке здания будущего филиала.«Мы будем располагаться в пространстве галереи «Форт», – делится генеральный директор академии Стелла Хачанянц. – Сейчас идут прослушивания ребят, которые хотят стать нашими подопечными. Планируем набрать около 200 человек. Если будет много талантливых претендентов, то, конечно, расширимся. Стоимость обучения – 12 тыс. рублей в месяц. Это базовый пакет, в который входят вокал, хореография, актерское мастерство, сольфеджио. Каждый родитель может выбирать количество часов, вид занятий – индивидуальные или групповые».Со многими отечественными звездами уже прошли переговоры по проведению мастер-классов для будущих эстрадных звезд.«Конечно, я и сам планирую приезжать, общаться с учениками, следить за судьбой ребят, поощрять наиболее талантливых, – поведал композитор Игорь Крутой. – Дети будут приглашены в Москву участвовать в концертах, в том числе и со звездами. Да и в каждом регионе, где откроются филиалы академии, станем проводить свои мероприятия и музыкальные фестивали. В планах – школы в Екатеринбурге, Краснодаре и Новосибирске. Также много заинтересованных партнеров в Казахстане и Узбекистане. А в Казани ы уже открылись в конце февраля».