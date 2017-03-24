Невеста Вадима Казаченко обвинила его бывшую жену во лжи

Катя Гордон, которая представляет интересы девушки в суде, обвинила певца в том, что он не приминает никакого участия во всем, что касается малыша.Такое обвинение возмутило Казаченко и его невесте Ирину Аманти.Они сообщили, что девушка лжет, и все не так, как она говорит.«Катя и Ольга обвиняют Вадима в том, что он сделал мне предложение руки и сердца в минувшие выходные, когда женщина рожала дитя. Это все наглая ложь! Мы выяснили, что ребенок появился на свет еще 10 марта, то есть две недели назад. Но самое ужасное, что обвиняют Казаченко в том, что он якобы игнорирует бывшую жену. А она даже не сообщила ему, что родила! Как это так? Даже смс не отправила. Ольга, которая считает, что Вадим отец ребенка, ему ни словом не обмолвилась о том, что малыш появился на свет. До сих пор мы не знаем пол ребенка, лишь догадываемся, что это мальчик по фотографиям соцсетей, его вес, рост и даже точную дату рождения. Поэтому попытки оболгать нас и обвинить в том, что Вадим сделал мне предложение в то время, когда Ольга рожала дитя, абсолютно необоснованные.»