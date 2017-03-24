Дочь Апексимовой и Николаева страдает из-за звездного статуса родителей

Девушка участвует в театральных постановках и в мюзиклах.Хоть девочка и является дочкой известных актеров, она утверждает, что роли получает благодаря своему усердию.По словам девушки в детстве ее часто критиковали из-за такого родства.«Быть дочерью популярных артистов отвратительно. Это изматывает. Тебя постоянно сравнивают, говорят, что ты ничто, приходишь везде по блату. Но потом наступает взрослая жизнь и ты понимаешь, что все эти люди неправы, и, в принципе, тебе чихать на их мнение… Впервые я столкнулась с негативом в шесть лет. У родителей тогда гремел сериал «День рождения Буржуя», и одноклассники все время старались задеть тем, что я блатная. Конечно, были слезы. Папа с мамой пытались поддержать меня, говорили, что люди злые, что не надо обращать на них внимания», – поведала Дарья.