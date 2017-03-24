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Дочь Апексимовой и Николаева страдает из-за звездного статуса родителей

Сегодня, 12:20
Дочери российских звезд Ирины Апексимовой и Валерия Николаева Дарье Авратинской в свои 23 года прочат блестящую карьеру.

Дочь Апексимовой и Николаева страдает из-за звездного статуса родителей
Девушка участвует в театральных постановках и в мюзиклах.

Хоть девочка и является дочкой известных актеров, она утверждает, что роли получает благодаря своему усердию.

По словам девушки в детстве ее часто критиковали из-за такого родства.

Дочь Апексимовой и Николаева страдает из-за звездного статуса родителей


«Быть дочерью популярных артистов отвратительно. Это изматывает. Тебя постоянно сравнивают, говорят, что ты ничто, приходишь везде по блату. Но потом наступает взрослая жизнь и ты понимаешь, что все эти люди неправы, и, в принципе, тебе чихать на их мнение… Впервые я столкнулась с негативом в шесть лет. У родителей тогда гремел сериал «День рождения Буржуя», и одноклассники все время старались задеть тем, что я блатная. Конечно, были слезы. Папа с мамой пытались поддержать меня, говорили, что люди злые, что не надо обращать на них внимания», – поведала Дарья.

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Ключевые слова: Ирина Апексимова, Валерий Николаев

Количество просмотров: 5 200
Автор: zvezda

Автор фото: Instagram

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