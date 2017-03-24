Звёзды.ru
Музыка Бьюти видео
Все новости Досье звезд Звезды Инстаграм Восходящие звезды Фотогалереи Фотосессии
Добавить в закладки

Актера Михаила Жигалова госпитализировали

Сегодня, 16:41
Сегодня СМИ сообщили о госпитализации 74-летнего Михаила Жигалова.

Актера Михаила Жигалова госпитализировали
У российской звезды имеются проблемы с сердцем.

Сейчас Жигалов проходит необходимые обследования. По некоторой информации Михаил вынужден пройти длительный курс лечения.

Но позже агент актера выступила с опровержением данной новости, сообщив, что здоровье артиста опасений не вызывает.

Актера Михаила Жигалова госпитализировали


«Вот уж точно нет, мы с ним сегодня уже созванивались и он хорошо себя чувствует, сейчас дома. Вчера он играл спектакль, мы с ним в день много раз разговариваем, и сейчас никаких проблем со здоровьем, слава Богу, нет», - сообщила агент актера Татьяна.

Надеемся, что у актера и вправду все хорошо, и пожелаем ему долгих лет жизни.

← Наталья Водянова заступилась за Юлию ...

Ключевые слова: Михаил Жигалов

Количество просмотров: 0
Автор: zvezda

Автор фото: Instagram

Поделись с друзьями:
Перейти в галерею

Похожие новости
Брэд Питт хочет пройти курс лечения от зависимости и умоляет Анджелину Джоли простить его
76-я годовщина Дома актера
Ивар Калныньш - юбилей
Том Круз третий год подряд пропустит день рождения дочери
Самое популярное за неделю
Комментарии




Актера Михаила Жигалова госпитализировали Сегодня СМИ сообщили о госпитализации 74-летнего Михаила Жигалова.
Наталья Водянова заступилась за Юлию Самойлову 35-летняя модель Наталья Водянова не согласна с решением, связанным с невозможностью участия России на "Евровидении".
Певица Ольга Бузова избавляется от переутомления в Вене В последнее время у Ольги Бузовой был напряженный график.
Оксана Фандера публикует снимки с отдыха 49-летняя актриса театра и кино Оксана Фандера сейчас находится на отдыхе в Гоа.
Юлианна Караулова поделилась фото в свадебном платье 28-летняя певица Юлианна Караулова находится в ожидании такого важного события, как свадьба.
Дочь Апексимовой и Николаева страдает из-за звездного статуса родителей Дочери российских звезд Ирины Апексимовой и Валерия Николаева Дарье Авратинской в свои 23 года прочат блестящую карьеру.
Невеста Вадима Казаченко обвинила его бывшую жену во лжи Недавно появилась информация о том, что бывшая жена звезды 90-х Вадима Казаченко родила ребенка.
Дарья Пынзарь рассказала, как переживает разлуку с сыновьями На днях экс-участники знаменитой телестройки "Дом-2" Дарья Пынзарь и ее супруг Сергей отправились на отдых.
Илья Глинников перенес хирургическое вмешательство На днях Илья Глинников, герой проекта "Холостяк", сообщил, что получил травму.
Эшли Олсен рассталась с 58-летним финансистом В западных СМИ появилась новость о том, что актриса и дизайнер Эшли Олсен разорвала отношения с финансистом Ричардом Саксом.
TimeOut.ru Film.ru Cars.ru Hi-Fi.ru NewsLand.com Все проекты
C-Media Рейтинг@Mail.ru © 2004—2016 Звёзды.ru

Мобильная версия | Обратная связь | Правообладателям | RSS

Некоторые материалы сайта содержат информацию для лиц 18+

ООО «Си-медиа», являющееся владельцем данного ресурса, доводит до вашего сведения, что любая перепечатка материалов сайта возможна только при наличии прямой индексируемой гиперссылки и указания названия первоисточника.