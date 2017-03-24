Актера Михаила Жигалова госпитализировали

У российской звезды имеются проблемы с сердцем.Сейчас Жигалов проходит необходимые обследования. По некоторой информации Михаил вынужден пройти длительный курс лечения.Но позже агент актера выступила с опровержением данной новости, сообщив, что здоровье артиста опасений не вызывает.«Вот уж точно нет, мы с ним сегодня уже созванивались и он хорошо себя чувствует, сейчас дома. Вчера он играл спектакль, мы с ним в день много раз разговариваем, и сейчас никаких проблем со здоровьем, слава Богу, нет», - сообщила агент актера Татьяна.Надеемся, что у актера и вправду все хорошо, и пожелаем ему долгих лет жизни.