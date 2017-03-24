Николай Басков предложил студентам петь в необычных позах

Басков на протяжении пяти лет преподает в Московском педагогическом государственном университете.Николай делится с молодыми людьми тем, как надо правильно петь.На днях певец провел мастер-класс. Он предложил студентам петь в разнообразных позах, исходя из своего опыта.«Занятия вокалом – это всегда физическая нагрузка, – делится звезда. – В течение восьми лет я брал индивидуальные уроки у великой оперной дивы Монтсеррат Кабалье. Со стороны для непросвещенного человека это выглядело специфически. Я лежал на полу на спине, а на живот, там где диафрагма, она клала мне блин от штанги – весом килограммов десять. Дышал по определенной технике.Когда я только начал у нее заниматься, первое, что она принесла на мастер-класс, был атлас по анатомии. Вокалист очень хорошо должен знать свое тело, куда можно нажать, куда нельзя, а правильно дышать – это целое искусство. То, что я показывал студентам – еще не самое страшное. Но это основа вокальных занятий.Ребята у меня прекрасные, вдохновленные, они хотят учиться, идут к своей цели. Я уважаю их за упертость и терпение. Считаю, что надо быть строже, работаю над этим, но они говорят, что я и без того требовательный педагог. Могу до часа ночи прозаниматься, если считаю, что это необходимо».