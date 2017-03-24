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Дана Борисова попала в больницу

Вчера, 20:02
Телеведущая Дана Борисова госпитализирована в одну из столичных клиник.

Дана Борисова попала в больницу
Поклонники Даны Борисовой забили тревогу ещё до появления сообщений о госпитализации, ведь телеведущая, будучи активным пользователем соц. сетей, уже больше недели не появлялась в своём блоге.

Дана Борисова попала в больницу


Дана Борисова попала в больницу


Сегодня выяснилось, что Борисова была доставлена в одну из больниц, где медики диагностировали у неё хроническое воспаление легких. Сообщается также, что звезда уже давно чувствовала недомогание, но, вероятно, не придала этому должного значения.

Дана Борисова попала в больницу


Дана Борисова попала в больницу


Дана Борисова попала в больницу

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Ключевые слова: Дана Борисова

Количество просмотров: 10 218
Автор: Katarina

Автор фото: instagram

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