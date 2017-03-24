Сегодня выяснилось, что Борисова была доставлена в одну из больниц, где медики диагностировали у неё хроническое воспаление легких. Сообщается также, что звезда уже давно чувствовала недомогание, но, вероятно, не придала этому должного значения.
Дана Борисова попала в больницу
Вчера, 20:02
Телеведущая Дана Борисова госпитализирована в одну из столичных клиник.
Поклонники Даны Борисовой забили тревогу ещё до появления сообщений о госпитализации, ведь телеведущая, будучи активным пользователем соц. сетей, уже больше недели не появлялась в своём блоге.
Сегодня выяснилось, что Борисова была доставлена в одну из больниц, где медики диагностировали у неё хроническое воспаление легких. Сообщается также, что звезда уже давно чувствовала недомогание, но, вероятно, не придала этому должного значения.
Сегодня выяснилось, что Борисова была доставлена в одну из больниц, где медики диагностировали у неё хроническое воспаление легких. Сообщается также, что звезда уже давно чувствовала недомогание, но, вероятно, не придала этому должного значения.
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Ключевые слова: Дана Борисова
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Количество просмотров: 10 218
Автор: KatarinaПерейти в галерею
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