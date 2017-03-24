Дана Борисова попала в больницу

Поклонники Даны Борисовой забили тревогу ещё до появления сообщений о госпитализации, ведь телеведущая, будучи активным пользователем соц. сетей, уже больше недели не появлялась в своём блоге.Сегодня выяснилось, что Борисова была доставлена в одну из больниц, где медики диагностировали у неё хроническое воспаление легких. Сообщается также, что звезда уже давно чувствовала недомогание, но, вероятно, не придала этому должного значения.