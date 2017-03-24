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Алена Водонаева шокировала сеть скандальным заявлением

Вчера, 20:43
Телеведущая Алена Водонаева опубликовала большую статью с советами для девушек.

Алена Водонаева шокировала сеть скандальным заявлением
Поводом для создания материала Алены послужила прочитанная ею статья в одном из журналов, где автор оправдывала женщин с лишним весом и призывала их не стесняться своей фигуры. Публикация Водонаевой появилась на сайте Life.ru. В начале своей статьи телеведущая уточнила, что её высказывания не касаются женщин, имеющих лишние килограммы из-за проблем со здоровьем.

Алена Водонаева шокировала сеть скандальным заявлением


"Женщина должна быть красивой всегда. Всегда! Начиная от аккуратной писечки в красивых трусиках, заканчивая пищевыми привычками и тем, как она ест. Красивой всегда и во всем! Днем и ночью! В походке, в жестах, в аромате, в голосе. На меня стоит всегда. И через пять лет брака стоял так же, как в первый день. Даже у плиты или с температурой, даже под спортивным костюмом на мне всегда красивое белье, я аккуратная, гибкая и легкая в своих движениях, а в моей ванной мужчина не увидит ни одной прокладки или лифчика, висящего на ручке. Я для него – самочка: сочная, женственная и вкусная. И у меня красиво везде, и у вас, девушки, должно быть красиво везде: и на полках в шкафу, и под пальто".

Алена Водонаева шокировала сеть скандальным заявлением


"Мне крайне неприятно находиться рядом с толстыми людьми. С толстяком я еду в лифте, лечу в самолете, захожу в одну воду, когда я на море, – это неприятно. Вот правда, я, например, даже плавать не пойду, если в воде или в бассейне очень большой человек. Я дождусь, когда он выйдет. И пусть я тот самый фэтшеймер, как говорит автор, но я считаю, что стыдно должно быть в наш век информации, с нашими возможностями, знаниями и выбором быть человеком с лишним весом" - продолжила Алена.

Алена Водонаева шокировала сеть скандальным заявлением


"Тезисно: двигайся медленно, ешь аккуратно, не пукай, ухаживай за телом и за пространством, в котором ты находишься, носи красивое белье, вкусно пахни, говори тихо. А лучше вообще ничего ему не говори, просто люби его и соси. От этого, во всяком случае, точно не поправишься" - подвела итог статьи Водонаева.

Алена Водонаева шокировала сеть скандальным заявлением

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Ключевые слова: Алена Водонаева

Количество просмотров: 12 454
Автор: Katarina

Автор фото: instagram

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